Звезда сериала "Клиника" (Scrubs) Зак Брафф в беседе с Entertainment Weekly рассказал о реакции знаменитого режиссера Квентина Тарантино, когда победил его в одной из номинаций кинопремии "Грэмми".

В далеком 2004 году вышел фильм Зака Браффа "Страна садов". Брафф не только исполнил главную роль, но и написал сценарий, а затем лично срежиссировал проект. И драма получила несколько наград. Среди них, например, премия "Независимый дух" за лучший дебютный фильм. Картинка также победила на престижной музыкальной премии "Грэмми" в номинации "Лучший саундтрек-компиляция". Конкуренцию Баффу составил Квентин Тарантино со второй частью "Убить Билла". Зак вспомнил тот знаменательный день.

"Мне противостоял Квентин Тарантино. Я, конечно, и представить не мог, что превзойду Квентина Тарантино в чем-либо. Мой отец хотел приехать на вручение, а я такой: "Папа, я ни за что не выиграю "Грэмми". Тарантино получит награду, а ты только зря потратишь время на поездку из Джерси сюда", — рассказал Зак Брафф.

Брафф также вспомнил, как отреагировал Тарантино на победу "Страны садов". Режиссер шутливо сказал: "Ты украл мой гребаный Грэмми, чувак", а затем обнял коллегу.

Зак Брафф внес в список саундтреков "Страны садов" песни "Caring Is Creepy" и "New Slang" группы Shins, "Let Go" группы Frou Frou и "Such Great Heights" группы Iron & Wine.

Сюжет драмы повествует об Эндрю Ларджмане, который долгое время употреблял антидепрессанты, но встреча с девушкой по имени Сэм (Натали Портман) помогла взглянуть на жизнь иначе.

