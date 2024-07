Поделиться:













Скопировано



Гитарист американской панк-рок-группы The Offspring Кевин "Нудлз" Вассерман рассказал, чего поклонникам стоит ждать от новой пластинки. Музыкант заявил, что они снова работали с Бобом Роком - продюсером, который помогает коллективу уже "на протяжении 15-16 лет", сообщает Blabbermouth.

Вассерман признался, что они никогда не обсуждают, как должен звучать новый альбом. Во время работы они обращают внимание на отдельные треки и пытаются выстроить стиль и концепцию лонгплея уже после того, как появляются готовые наработки. По мнению гитариста, The Offspring "не очень-то изменились" и никогда не хотели бросить панк-рок и начать писать метал-музыку.

Тем не менее на свежей пластинке коллектива будет одна композиция, записанная в жанре трэш-метала. Она называется Come To Brazil ("Приезжайте в Бразилию"). Трек Get Some также будет звучать тяжело благодаря обилию "рок-рифов". Остальные композиции будут выдержаны в привычной для The Offspring панк-стилистике.

Новый альбом группы получил название Supercharged - работа станет 11-й в их дискографии. Ее премьера состоится 11 октября этого года. По словам лидера группы Декстера Холланда, название пластинки описывает записанную на диск "чистую энергию", а сами песни будут "прославлять жизнь".

Как сообщалось ранее, в понедельник, 24 июня, умер вокалист американской поп-панк-группы Crazy Town Шифти Шеллшок.