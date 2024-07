Об этом Мишель написал в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, Венгрия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени блока.

"Европейский совет четко определил: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины", — написал Мишель.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.