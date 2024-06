Об этом сообщило Космическое командование США.

В пресс-релизе ведомства говорится, что разрушение спутника произошло 26 июня около 19:00 по киевскому времени.

Отмечается, что спутник был давно выведен из эксплуатации.

В Космическом командовании США добавили, что разрушение спутника не представляет никаких непосредственных угроз.

О случившемся были уведомлены правительственные, коммерческие и другие организации.

Причина разрушения спутника не уточнятся.

Компания LeoLabs, которая занимается мониторингом околоземного пространства, сообщила, что в момент разрушения 6-тонный аппарат находился на высоте около 355 километров.

The ~6,000 kg satellite was in a nearly circular orbit at ~355 km at the time of the event.



LeoLabs will continue to monitor the resulting debris cloud and provide more details in the near future.