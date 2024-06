Об этом сообщает CNN.

В США требовали, чтобы Ассанж отбыл в американской тюрьме 62 месяца заключения. Однако к этому сроку будут учтены 62 месяца, которые Ассанж провел в лондонской тюрьме строгого режима. Основателю WikiLeaks остается предстать перед федеральным судом США на Северных Марианских островах в западной части Тихого океана и признать себя виновным. После этого журналист хочет вернуться в Австралию в семью.

По сообщению WikiLeaks, Ассандж уже на свободе. За него внесли залог, он вышел из тюрьмы строгого режима в Великобритании и вылетел из страны.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ