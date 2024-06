Поделиться:













Американская певица Леди Гага надела на свой концерт в Лас-Вегасе платье от украинского бренда SANTA. Об этом сообщили на странице Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Наряд для звезды модельеры создали всего за 4 дня. В создании платья украинцам помогал личный стилист Гаги Том Иребаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ukrainian Fashion Week (@ukrainianfashionweek_official)

"Одна и неповторимая Леди Гага в платье SANTA, сшитое на заказ на выступление Jazz&Piano в Лас-Вагасе. Это эксклюзивное изделие было разработано специально для Леди Гаги в нежно-розовом цвете с крашеными страусиными перьями и ручной вышивкой", - написали представители бреда.

Эскиз платья для Леди Гаги. Фото: Instagram/santa.brands

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес в новом клипе к песне Can't Get Enough появилась в свадебном платье от украинского дизайнера FROLOV. Также некоторые актеры в клипе были одеты в платья бренда Nadya Dzyak.

Кроме того, фэшн-блогеры Young Emperors появились на Met Gala 2024 Met Gala в нарядах от украинского бренда Nadya Dzyak.