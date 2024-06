Поделиться:













Следующий фильм из франшизы "Изгоняющий дьявола" для Blumhouse и Universal Pictures выйдет в прокат 13 марта 2026 года. Об этом сообщает издание Deadline.

В дате релиза присутствует определенная доля маркетинга, ведь релиз запланирован на пятницу 13-го, дату, во многих культурах считающуюся несчастливым днем и является одним из самых распространенных в мире суеверий, который часто связывают с потусторонними злыми силами.

Новую ленту доверили режиссеру и сценаристу Майку Флэнагану, известному по фильму "Доктор Сон", сериалу "Падение дома Ашеров" (The Fall of the House of Usher) и другим проектам в жанре хоррор.

Авторы обещают, что новая часть "Изгоняющий дьявола" должна представить "радикально новый взгляд" на франшизу, сохранив при этом связь с ее вселенной.

Последним же фильмом в серии стал "Изгоняющий дьявола: Верующий", который вышел в 2023 году. Его разгромили критики, но собранная им касса в $136 миллионов долларов превзошла бюджет в 30 миллионов, поэтому лента считается коммерчески успешной.

