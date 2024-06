Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит Reuters.

По словам Блинкена, визит Путина в Северную Корею свидетельствует о его "отчаянном стремлении" укрепить отношения со странами, которые могут поддержать его войну в Украине.

Он добавил, что поддержка Китая позволила России сохранить оборонно-промышленную базу, несмотря на многочисленные санкции.

Благодаря Пекину Москва получает 70% станков и до 90% микроэлектроники. Все это используется для производства оружия и техники.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге перед СМИ, что углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей должно вызвать серьезную обеспокоенность у стран, которые заинтересованы в сохранении стабильности в регионе.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/B2QlpQfzJm