Paradox объявили об отмене симулятора жизни Life by You, который разрабатывался 5 лет

Компания Paradox объявила об отмене симулятора жизни Life by You после нескольких переносов даты релиза. Об этом сообщается на форуме разработчиков игры.

До этого выпустить игру планировали в раннем доступе 4 июня 2024 года.

В Paradox назвали решение об отмене Life by You очень сложным, поскольку игра находилась в разработке как минимум с 2019 года.

"Life by You была в разработке в течение длительного времени, и мы были очень взволнованы обещаниями и потенциалом этой игры. Мы всегда надеялись, что она сможет оставить свой след в этом увлекательном и новом для нас жанре. Именно поэтому мы решили отложить ее дважды, чтобы дать студии и игре честный шанс реализовать потенциал, который мы увидели. С каждой отсрочкой мы видели постепенные улучшения, которые, оглядываясь назад, вполне возможно, заставили нас сосредоточиться на деталях, а не на общей картине", - рассказал заместитель генерального директора Paradox Interactive Маттиас Лиля.

Согласно заявлению авторов Life by You, они проанализировали текущее состояние игры и пришли к выводу, что она далека от релизной версии. В компании признали, что потратили слишком много времени на создание лайфсима, при этом его статус остается неопределенным. В связи с этим в Paradox Interactive решили отказаться от дальнейшей работы над проектом.

Авторы Life by You позиционировали игру как амбициозную альтернативу The Sims. Они планировали, что в их симуляторе жизни не будет загрузочных экранов, появится возможность свободно перемещаться по открытым локациям, широкие опции по проектированию мира и поддержка продвинутых модов.

Руководителем разработки Life by You выступал Род Хамбл - геймдизайнер The Sims 2 и бывший вице-президент корпорации Electronic Arts.

Как сообщалось ранее, в сети появились сообщения об утечке предрелизных билдов The Sims 5 для PC и Android. Соответствующая информация была опубликована в одном из тематических сообществ Reddit.