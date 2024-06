Paradox оголосила про скасування симулятора життя Life by You, який розроблявся 5 років

Life by You. Фото: Paradox

Компанія Paradox оголосила про скасування симулятора життя Life by You після кількох перенесень дати релізу. Про це повідомляється на форумі розробників гри.

До цього випустити гру планували в ранньому доступі 4 червня 2024 року.

У Paradox назвали рішення про скасування Life by You дуже складним, оскільки гра перебувала в розробці щонайменше з 2019 року.

"Life by You була в розробці протягом тривалого часу, і ми були дуже схвильовані обіцянками та потенціалом цієї гри. Ми завжди сподівалися, що вона зможе залишити свій слід у цьому захоплюючому та новому для нас жанрі. Саме тому ми вирішили відкласти її двічі, щоб дати студії та грі чесний шанс реалізувати потенціал, який ми побачили. З кожною відстрочкою ми бачили поступові покращення, які, озираючись назад, цілком можливо, змусили нас зосередитися на деталях, а не на загальній картині", - розповів заступник генерального директора Paradox Interactive Маттіас Ліля.

Згідно із заявою авторів Life by You, вони проаналізували поточний стан гри та дійшли висновку, що вона далека від релізної версії. У компанії визнали, що витратили занадто багато часу на створення лайфсиму, при цьому його статус залишається невизначеним. У зв'язку з цим у Paradox Interactive вирішили відмовитися від подальшої роботи над проєктом.

Автори Life by You позиціонували гру як амбітну альтернативу The Sims. Вони планували, що в їхньому симуляторі життя не буде завантажувальних екранів, з'явиться можливість вільно переміщатися по відкритих локаціях, широкі опції з проєктування світу та підтримка просунутих модів.

Керівником розробки Life by You виступав Род Хамбл - геймдизайнер The Sims 2 та колишній віцепрезидент корпорації Electronic Arts.

