Зак Снайдер анонсировал новые режиссерские версии "Мятежной луны" на Netflix.

Об этом сообщает Variety.

"В режиссерской версии Снайдера мирное поселение на Луне в самых отдаленных уголках Вселенной оказывается под угрозой со стороны армий тиранического регента Бализариуса, а Кора, таинственная незнакомка, живущая среди крестьян, становится их надеждой на выживание и собирает небольшую крестьянин и сирот войны, имеющих общее желание искупления и мести", - говорится в сообщении.

Режиссерские версии будут две, и они будут называться "Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood" и "Part Two: The Scargiver - как "Chapter Two: Curse of Forgiveness". Обновленные версии получат около часа новых кадров.

Их релиз на Netflix намечен на 2 августа.

Как сообщали Українські Новини, за месяц до выхода продолжения эпической космической саги Зака ​​Снайдера "Мятежная Луна" Netflix опубликовал постер фильма.

Вторая часть фильма, получившая подзаголовок "Даряющая шрамы", вышла на Netflix 19 апреля.