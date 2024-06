Поделиться:













Скопировано



В украинском сегменте интернета активно распространяется запись, на которой Билли Айлиш поет фрагмент песни All The Things She Said, англоязычную версию песни "Я сошла с ума" группы "Тату". Видео было опубликовано в сториз в Instagram певицы, но сейчас уже недоступно (сториз доступны 24 часа с момента публикации). Однако видео в формате записи с экрана телефона опубликовано в Telegram-канале украинской травести-дивы Монро.

В комментариях к сообщению украинцы начали массово критиковать певицу, обвиняя в том, что она популяризирует российскую культуру. Также Айлиш вспомнили, что она поддерживала нападение ХАМАСа на Израиль.

Впрочем, некоторые из комментаторов предполагают, что Айлиш могла даже не знать, что исполнители песни - это две россиянки.

Как известно, в 2022 году Билли Айлиш публично поддержала Украину. Она посвятила украинцам песню Your Power в рамках благотворительного марафона Stand Up For Ukraine и призвала мировых лидеров помочь Украине в войне против России.

Что касается группы "Тату", то она перестала существовать в 2011 году. В 2022 году группа сообщила о воссоединении, которое ограничилось несколькими концертами.

Как сообщалось ранее, Билли Айлиш рассказала, что ее новый альбом мог называться Patheticville. Это слово прозвучало в одном из эпизодов сериала "Офис" (2005-2013), который певица очень любит.