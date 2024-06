В эпизоде "Северная звезда" игроку предстоит взять на себя роль девушки, похожей на Джесси Фейден из Control, чтобы найти пропавшего брата, которого удерживают в "Мире кофе". Два других эпизода также посвящены альтернативным версиям героев.

Так, официантка из "Поклонника номер один", похожая на Роуз Мэриголд из Alan Wake и Alan Wake 2, будет пытаться спасти Писателя, своего кумира, от опасности. А в "Разрушителе времени" игроки будут играть за актера, похожего на Тима Брейкера - будучи героем мультивселенной, он должен найти Хозяина множества миров, чтобы не дать ему уничтожить альтернативные версии персонажа в других мирах.

Fiction is written and comes true. Fiction collapses and remains mere words on a page. These are those stories in… Night Springs.



