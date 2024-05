Поклонникам творчества 39-летней канадской певицы не понравились продолжительность программы, отсутствие любимых хитов и отсутствующий вид Аврил Лавин.

Во время шоу певица исполняла песни из всех своих альбомов, а между треками рассказывала зрителям истории, связанные с созданием этих песен. Но некоторым показалось, что звезда просто проговаривает заготовленный текст, а не общается с поклонниками.

"Она явно читает тексты телесуфлера. Она выглядит так, как будто предпочла бы быть где угодно, но только не там", — пишет под видео с фрагментом концерта Алан Смит.

Звезда уже отреагировала на критику и в комментарии радио CapitalFM сообщила, что прислушались к мнению фанатов. Лавин добавила в программу шоу еще три песни, чем увеличила общее время выступления на десять минут.

Avril Lavigne is back under our skin with The Greatest Hits Tour! She is bringing back all her classics so drop in the comments which era you are most excited to hear! 🛹❤️‍🔥 pic.twitter.com/Vp1MO5Z9RH