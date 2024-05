Поделиться:













Стриминговый сервис Netflix представил трейлер четвертого и финального сезона популярного фантастического сериала "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy), основанного на одноименном комиксе. Видео опубликовано на странице сервиса на Youtube.

Шоу рассказывает историю необычной семьи супергероев, каждый из которых обладает уникальными способностями. В первом сезоне герои пытаются предотвратить апокалипсис, во втором путешествуют во времени и оказываются в прошлом, а в третьем попадают в альтернативную временную линию.

В четвертом сезоне заявлено 6 эпизодов. Премьера сезона состоится 8 августа 2024 года.

В главных ролях в сериале снялись Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Роберт Шиен и Эйдан Галлахер. В четвертом сезоне к ним присоединились Джастин Х. Мин, Рита Арья, Колм Фиор, Ник Офферман, Меган Маллалли и Дэвид Кросс.

"Академия Амбрелла" получила высокую оценку от зрителей и критиков, получив 7.9 баллов на IMDb. Важно отметить, что на сервисе Netflix сериал имеет украинские субтитры.

