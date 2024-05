Поделиться:













В новом сезоне сериала "Кольца власти" появится персонаж Том Бомбадил из оригинальной трилогии Джона Толкина. Роль лесного мага сыграет Рори Киннер.

Первые кадры с персонажем опубликовало издание Vanity Fair.

Том Бомбадил появляется в первой книге трилогии "Властелин колец" и в детской поэме "Приключения Тома Бомбадила". Однако Толкин так и не объяснил природу этого существа. Том владеет волшебством и почти неограниченной силой, однако не вмешивается в дела людей и эльфов. В книге Том Бомбадил помогает гобитам, начинающим путь к уничтожению перстня власти.

Том Бобадил должен был появиться еще в фильмах Питера Джексона, однако эпизоды с его участием вырезали как малозначительные для сюжета.

В бумагах Джона Толкина были рисунки с изображением лесного волшебника, поэтому костюм сериального Бобадилла делали по этим эскизам. По замыслу творцов, Бобадил в сериале будет защитником природы Средиземья. У Тома появится еще один дом на берегах моря Рун, которые когда-то были райским уголком, но начали превращаться в пустошь. Том отправляется в путешествие, чтобы выяснить, что произошло.

На опубликованных кадрах Бомбадил встречается с волшебником с первого сезона. Этот персонаж не помнит, кто он. Но фанаты предполагают, что это Гендальф.

Дом Тома снимали на острове Тенерифе, Испания.

Как сообщали Українські Новини, первый тизер-трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) вызвал волну критики и дизлайков на YouTube. После того, как видео набрало 231 тысячу дизлайков при 58 тысячах лайков, администраторы страницы скрыли отображение количества дизлайков.

В 2026 году компания Warner Bros. выпустит первый из новой серии фильмов "Властелин колец". Часть будет называться "Охота на Голлума". Ее продюсером выступит Питер Джексон, а режиссером — Энди Серкис, сыгравший Голлума в оригинальной трилогии.