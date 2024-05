Поделиться:













Sony назвала июньские игры, которые получат подписчики PlayStation Plus всех уровней. Игры станут доступны для подписчиков PS Plus тарифов Essential, Extra и Premium с 4 июня, сообщает PS Blog.

Украинские новости подготовили краткий обзор трех игр, которые идут в подписке.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake вышла в 2023 году. Платформер разработан Purple Lamp и издан THQ Nordic. Как подсказывает название, игра основана на мультсериале Nickelodeon Губка Боб Квадратные Штаны.

Согласно сценарию игры, во время посещения тематического парка "Мир перчаток" Губка Боб и Патрик встречают мадам Кассандру, русалку-гадалку, которая продает им бутылочку "волшебного мыла с мыльными пузырями", которое может осуществить их мечты. Купив мыло и вернувшись домой, Губка Боб пускает мыльные пузыри, чтобы осуществить мечты своих друзей. Затем Патрик читает этикетку бутылки и узнает, что на самом деле это бутылка "Русалочьих слез", которая является собственностью царя Нептуна и не предназначена для использования смертными. Пузырьки Губки Боба вызывают хаос, открывая портал и засасывая здания и его друзей в несколько "Миров желаний", а Бикини Боттом покрывают веществом под названием "Космическое желе".

Несмотря на то, что игра не оправдала коммерческих ожиданий THQ Nordic, игроки довольно неплохо оценили проект, отметив его разнообразие.

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 - это игра в жанре Beat 'Em Up с боковой прокруткой, разработанная Dotemu, Lizardcube и Guard Crush Games и опубликованная Dotemu.

Игра является продолжением трилогии Sega Streets of Rage, первоначально выпущенной для Sega Genesis в 1990-х годах. И сохраняет все ключевые механики оригинала, но расширяет их. Так кроме стандартных атак, бросков и блицрухов, каждый персонаж имеет набор специальных атак, которые можно выполнить ценой определенного количества здоровья. В этой игре, однако, игроки могут восстановить здоровье, потраченное на специальную атаку, выполняя последовательные последующие атаки, не попадая в цель. У каждого персонажа также есть уникальное суперкомбо "Звездные движения", которое можно выполнить, собирая звезды на каждом уровне. Введена новая система комбо, а также возможность жонглировать противниками, стенами и другими игроками, что позволяет игрокам зарабатывать дополнительные очки, составляя длинные комбо, не попадая в них.

Также каждый персонаж имеет уникальные черты и отдельные суперудары.

AEW Fight Forever

AEW Fight Forever - видеоигра о профессиональной борьбе, разработанная Yuke's и опубликованная THQ Nordic. Игроки смогут попробовать свои силы в американской федерации реслинга All Elite Wrestling.

Fight Forever имеет аркадный геймплей с различными типами матчей, включая одиночный матч, командный матч, матч по лестнице, Королевскую битву и Смертельный матч на колючей проволоке. В игре также есть онлайн-игра и межгендерная борьба.

Игра стала духовным преемником таких игр, как WWF No Mercy и Virtual Pro Wrestling, перенимая, в том числе, особенности геймплея и управления.

Также в качестве бонуса от Sony для владельцев подписки PS Plus с 3 июня станет доступен эксклюзивный набор для игры Roblox, который поможет украсить своего аватара.

