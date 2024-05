"Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Диярбакыр - Стамбул, столкнулся с 2 легковыми автомобилями и 1 грузовиком на шоссе в районе Енице, округ Тарсус, провинция Мерсин. 10 наших граждан погибли, пострадали 39 граждан", — написал министр на своей странице в X (Twitter).

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев аварии, пишут, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся и оказался на встречной полосе. Сейчас идет следствие, которое должно установить все обстоятельства трагедии.

Horrific images taken at the accident scene where 10 people lost their lives and 40 people were injured in the terrible chain traffic accident that occurred in Mersin, Turkey. pic.twitter.com/OjhDo61Yf4