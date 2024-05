Поделиться:













Американский рэпер Кендрик Ламар заработал более $562 тысячи долларов на стриминге дисков на Дрейка. Больше всего артисту принес трек Not Like Us, сообщает сервис HITS Daily Double.

По данным сервиса, доход от прослушиваний и продаж трека Not Like Us составил почти $268 тысяч долларов. Трек Euphoria принес $212 тысяч, а Meet the Grahams - $98 тысяч долларов. Роялти самого Кендрика меньше, однако он все равно неплохо заработает, учитывая, что он просто решил покритиковать коллегу.

Начало публичному конфликту двух исполнителей положил альбом We Don't Trust You - "Мы тебе не верим" - рэпера Future и продюсера Metro Boomin, который вышел 22 марта 2024 года. В нем есть несколько завуалированных выпадов в адрес Дрейка, хотя имя напрямую не называется. Кендрик Ламар принял участие в одном из самых громких треков релиза - Like That. В своем куплете он прямо диссистирует Дрейка, называя его творчество легкомысленным. Еще он говорит: "Да пошла эта великая тройка, есть только великий я". Это отсылка к песне Дрейка First Person Shooter, где рэпер Джей Коул назвал себя, Дрейка и Кендрика великой тройкой современного рэпа. Так Ламар отказывается от ассоциаций с ними.

Чтобы понимать уровень претензий в рамках конфликта, Дрейк в своих песнях в ответ высмеял маленький размер ноги Ламара и назвал его карликом, а также раскритиковал его коллаборации с поп-звездами вроде Maroon 5 и Тейлор Свифт, хотя сам тоже с ней работал. А еще заявил, что SZA и другие артисты лейбла Кендрика Top Dawg Entertainment обогнали того по популярности.

Как сообщалось ранее, рэпер Дрейк поставил 565 тысяч долларов на победу британца Фьюри в бою против Александра Усика и проиграл.