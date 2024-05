Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Издание приводит слова военнослужащего 125-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая в момент начала наступления находилась на позициях в приграничье Харьковской области.

Военные с позывным "Артист" рассказал изданию, что бригада регулярно использовала беспилотные летательные аппараты для наблюдения за наращиванием россиянами своих сил вблизи границы.

Но 10 мая оборудование Starlink внезапно перестало работать, что, как утверждает "Артист", сделало украинских военных "абсолютно слепыми".

"Это была самая большая проблема — мы не видели, как они двигаются, мы работали только по радио или через телефоны, где они еще работали", — приводит издание слова военнослужащего.

Неясно, что конкретно стало причиной сбоя в работе системы спутникового интернета, но 11 мая владелец SpaceX Илон Маск написал в X (ранее Twitter), что одна из сильнейших магнитных бурь, которая произошла 10-11, оказала давление на спутники Starlink.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2