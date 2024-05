Об этом команда Mercedes сообщает в своем аккаунте в социальной сети Х.

Рассел проехал на старинном отреставрированном автомобиле из итальянского города Фаэнца в поселок Бризигелла, где ему вручили награду.

Перед выездом гонщик самого быстрого вида спорта рассказал журналистам, что хочет почувствовать то, что чувствовали гонщики сто лет назад. Также он отметил, что старинный "Мерседес", который отреставрировали, выглядит как новенький.

Пользователи в социальных сетях отметили, как органично вписался 26-летний гонщик в винтажный автомобиль и улицы старинного города.

На днях Джордж Рассел будет соревноваться уже на настоящем гоночном болиде Формулы-1 на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле (Италия).

This sound 😍🔊 The 1924 Targa Florio car recently restored by Mercedes sounded EPIC on arrival yesterday in Brisighella 😁 pic.twitter.com/JUA5N62JC6