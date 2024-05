Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова.

"Очередной пакет санкций против России одобрен уже сегодня! В санкционный список добавлены пропагандистские медиа, связанные с Россией", — написала Йоурова.

Речь идет о контролируемых Кремлем изданиях "Российская газета", "РИА Новости" и "Известия".

Кроме того, на территории Евросоюза будет ограничен доступ к интернет-порталу Voice of Europe, который базируется в Праге.

Ранее данный ресурс был заблокирован властями Чехии, поскольку использовался для вмешательства в предстоящие этим летом выборы в Европарламент.

По неподтвержденной информации, Voice of Europe финансируется лишенным гражданства Украины Виктором Медведчуком.

Йоурова добавила, что в новом пакете санкций будет введен запрет на российское финансирование средств массовой информации, неправительственных организаций и политических партий Европейского союза.

‼️Another sanctions package against #Russia approved at Coreper today!



4 #Kremlin-linked propaganda networks added to the sanctions list: Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiyskaya Gazeta.



Ban on Russian funding of EU media, NGOs and political parties.