Волонтеры БФ «Фонд Громады Приирпения» за год собственноручно сшили и доставили в подразделения ВСУ 1000 мобильных тканевых носилок и более 1500 ортопедических подушек на сумму 2,5 млн грн. По словам исполнительного директора фонда Татьяны Лаговской, запросы от бойцов на носилки волонтеры получают еженедельно. Об этом говорится на фейсбуке на странице Фонда.

На прошлой неделе волонтеры БФ «Фонд Громады Приирпенья» отправили в ВСУ уже 1000-й экземпляр мобильных портативных носилок. В производстве носилок принимают участие более 20 волонтеров из Бучи, Ирпеня, Коцюбинского, других общин Бучанщины и даже коллега, директор Фонда You Are Not Alone. Russian Sisters» Галина Лозовая.

«Швейная мастерская "Парамед", как ее назвали уже потом, началась с обращения бойца 113 бригады ТрО Евгения Нестеренко осенью 22-го, - вспоминает директор БФ "Фонд Громады Приирпения" Татьяна Лаговская. – Сначала сшили несколько носилок, потом начали искать швейные машинки и мастериц среди волонтеров фонда. Сразу же возникла проблема с материалом – тканью и нитями, их нужно было за что-нибудь покупать. Большой толчок производству уже весной 2023-го дали более 100 метров ткани, переданной благотворителем, директором предприятия «Укрпроектстрой» Михаилом Ейсмонтом. Решили и вопросы машинок – получили несколько полуавтоматических приборов с уже неработающей швейной фабрики, 2 собственных отдала волонтерам сама, сейчас есть где-то 20 устройств».

В мастерской "Парамед", с одной стороны - есть разделение труда - Татьяна Лаговская ищет материал, обрабатывает заявки ВСУ, координирует процесс, Патоль Мойшевич на своем джипе часто доставляет ноши и подушки на передовую, Владимир Теребий - главный и единственный закройщик. Однако шьют носилки все – наравне с другими волонтерами и директор, и водитель, и их друзья. Парамедики консультировали волонтеров, как нужно шить правильно, какие швы должны быть, как будет всем удобнее и так далее. Машинки налаживает мастер-волонтер, он приходит насколько ему позволяет здоровье. Он один из тех, кто отшивал бронежилеты в советские времена.

«Благодаря носилкам, произведенным волонтерами Бучанщины, я и коллеги смогли спасти 2 моих собратьев. Нас трое были ранены под Бахмутом, и раны двоих из нас не давали им возможности передвигаться. Благодаря ношам, под тотальным вражеским обстрелом удалось вынести раненых с огневой позиции и доставить в стабпункт. Эвакуация длилась 4 часа, однако ребятам вовремя предоставили медпомощь и они выжили!», - комментирует использование носилок Евгений Нестеренко.

По словам председателя комитета Общественного совета при Бучанской РГА Александра Голидры, рыночная цена носилок, производимая бучанскими волонтерами, составляет около 2000 грн, ортопедической подушки 500 грн. То есть, даже ввиду себестоимости их производства мастерской «Парамед» в 300 грн, волонтеры района, пережившего временную оккупацию, уже сшили и передали бойцам ВСУ продукции на 2,5 млн грн.

Кроме ношей в «Фонде Громады Прирпенья» также наладили производство специальных противопролежневых матрасов (внутри которых зерновые), а также ортопедических подушек (подкладываемых под раненые конечности бойцов), которых сшили уже более 1500 штук. Матрасы и подушки доставляются в стабпункты, госпитали.