Всемирно известный датский бренд конструкторов LEGO анонсировал новый набор, который будет посвящен фэнтезийной вселенной из романа "Властелин колец" Джона Толкина.Из большого набора The Lord of the Rings:Barad-dûr удастся собрать культовую крепость Саурона и расположенное на ее вершине светящееся Всевидящее Око, сообщает официальный сайт LEGO.

Модель здания разделена на несколько этажей, среди которых оружейная и кузница, тюрьма, столовая, столовая, тронный зал и библиотека.В компании LEGO заявили, что ворота замка открываются автоматически.

В комплект вошла 5471 деталь, а также десять фигурок героев, включая Холлума, Фродо, Сэма, Темного Властелина и нескольких орков. Некоторых персонажей можно оснастить дополнительными аксессуарами, вроде, оружия и щитов.

Размеры всей инсталляции: 45x30x83 сантиметра. Она получила возрастной рейтинг "18+".

Мировые продажи набора The Lord of the Rings: Barad-dûr начнутся 4 июня - его стоимость составит $460 долларов.