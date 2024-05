Первый сезон сериала, вышедший в 2021 году, стал одним из самых успешных проектов канала Showtime, получив множество наград и семь номинаций на "Эмми".

Второй сезон "Шершней" дебютировал в марте 2023 года и получил высокие оценки критиков, о чем свидетельствует рейтинг в 93% на сайте Rotten Tomatoes. Однако реакция зрителей была менее восторженной, с рейтингом всего 41%.

Ожидается, что новые серии выйдут в 2025 году.

Как сообщалось ранее, стриминговый сервис Hulu представил дебютный тизер четвертого сезона сериала "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building), а также объявили дату премьеры.