Поделиться:













Скопировано



Лидер группы U2 Боно заявил, что Coldplay не играют рок. По мнению музыканта, знаменитый британский коллектив не следует судить по законам этого жанра. Мнением Боно поделился в музыкальном подкасте BBC Sounds, сообщает NME.

"Должен отметить, что Coldplay - не рок-группа. Надеюсь, это очевидно.... Их не следует судить по правилам рока. Река, текущая под большинством рок-формирований, - ярость. У музыки Coldplay другой источник, и, по-моему, лучше всего он раскрыт в песне Clocks", — заявил солист U2 Бон.

Артист добавил, что хит Clocks, увидевший свет в 2002 году, "прилипает к слушателю крепче, чем само время". Музыкант рассказал, что когда впервые услышал эту композицию, он "по-мужски, но не агрессивно бил воздух", после чего эта песня показалась ему лучше всех остальных.

Трек Clocks, получивший "Грэмми", вошел во второй альбом Coldplay "A Rush of Blood to the Head". Он считается одним из главных релизов группы.

Как сообщалось ранее, клип группы Coldplay на песню Up & Up, снятый украинцами, в свое время был представлен на "Грэмми" в номинации "Лучший клип года".