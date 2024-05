Поделиться:













Американский гитарист Ричи Самбора признался, что покинул бы группу Bon Jovi раньше, если бы мог вернуться в прошлое. По мнению музыканта, на то время фронтмен Джон Бон Джови уже хотел работать сольно. Об этом музыкант заявил в интервью Loudwire.

Самбора рассказал, что лидер Bon Jovi хотел строить сольную карьеру, как рок-певцы Брюс Спрингстин или Рик Спрингфилд.

"Я мог бы уйти на пару альбомов раньше, потому что, думаю, Джон уже на самом деле не хотел играть в группе", — поделился Ричи Самбора.

Кроме того, гитарист раскритиковал новый документальный фильм о группе "Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story", заявив, что он отражает видение только самого Бон Джови. По словам Самборы, он бы сократил ленту до двух часов (она состоит из четырех частей длиной более часа) и все бы в ней изменил.

"Я не согласен со многими вещами там, но меня это не особо напрягает", — отметил гитарист.

Самбора покинул Bon Jovi в 2013 году "по семейным обстоятельствам" спустя 30 лет работы с коллективом. В прошлом году гитарист сообщил, что ведет переговоры о воссоединении с командой.

7 июня Bon Jovi выпустят 16-й студийный альбом Forever. Последний на данный момент лонгплей группы увидел свет в 2020 году и назывался в честь года собственного выхода.

Как сообщалось ранее, солист группы Bon Jovi Джон Бон Джови во время своего турне в 2022 году поддержал Украину. На выступлении он трижды сказал "Слава Украине!" и спел песню "We don't run".