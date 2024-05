Следующей игрой от Sucker Punch станет Ghost of Tsushima 2

Известный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер опроверг слухи о том, что следующей игрой студии Sucker Punch может быть что-то кроме Ghost of Tsushima 2. Соответствующее сообщение Шрайер опубликовал на своей странице в X (Twitter).

Комментируя информацию Джеффа Гарбба из Giant Bomb, что следующей игрой от создателей Ghost of Tsushima станет новая игра во франшизе Sly Cooper, Шрайер отметил, что Sucker Punch - это студия одного проекта.

"К сожалению, в этом нет правды. Sucker Punch - однопроектная студия. Причина, почему Ghost of Tsushima 2 еще не вышла, заключается в том, что создание видеоигр AAA сейчас занимает 5-7 лет. (Кроме того, Sucker Punch меньше большинства других разработчиков игр AAA)", — написал Джейсон Шрайер.

Как известно, Sucker Punch разработала первые три игры в серии Sly Cooper после чего перешла к новым проектам: Infamous, а впоследствии и Ghost of Tsushima.

