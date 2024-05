Поделиться:













Скопировано



Билеты на шоу певицы Дженнифер Лопес в рамках ее предстоящего тура This is Me... Now теперь продаются на сайтах-реселлерах всего за 10 долларов. Это дешевле, чем кепка с мерча исполнительницы и ставит под угрозу сам тур, сообщает Daily Mail.

Звезда столкнулась с чрезвычайно низким интересом к своему туру, и, соответственно, плохими продажами билетов, из-за чего ей уже пришлось отменить несколько выступлений. По данным Daily Mail, организатор тура Live Nation рекомендовал менеджеру Джей Ло Бенни Медини отменить все 30 концертов, однако тот отказался.

"В Live Nation очень обеспокоены продажами билетов. Они не хотят, чтобы Джей Ло чувствовала себя неловко, увидев пустые места на стадионах, на которых она собирается выступать. Но она слишком гордая, чтобы все отменить, так что как бы там ни было, они не смогут ее переубедить", — рассказал инсайдер.

Также издание отмечает, что из-за отсутствия спроса на билеты Лопес обратилась за советом к коллегам, которым удалось устроить успешные гастроли, - Тейлор Свифт и Мадонне. Кроме того, артистка добавила в официальный анонс, что будет исполнять свои лучшие хиты. Однако на площадках все еще много свободных мест, а тур стартует уже 26 июня.

По мнению экспертов, проблема заключается в неудачном маркетинге. Проект This Is Me... Now - а это не только тур, но и одноименные альбом и документальный фильм - построен вокруг истории любви Дженнифер Лопес и ее мужа, актера Бена Аффлека, однако сейчас этот роман не так интересен для аудитории, как был в нулевые.

Как сообщалось ранее, Дженнифер Лопес рассказала, что целый ряд звезд по разным причинам отказались принять участие в создании ленты This Is Me... Now, которая вышла в этом году. Так Джей Ло отметила, что Тейлор Свифт отказалась от съемок из-за тура Eras. Другой звездой, которая сказала "Нет" стала Ариана Гранде, поскольку была занята в мюзикле "Зла: Часть первая".