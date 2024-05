"Сегодня у меня был телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора я заявил о своем участии в предстоящем мирном саммите в Швейцарии. Мы едины ради справедливого мира!", - написал Дуда.

Зеленский поблагодарил Дуду за непоколебимую поддержку "формулы мира" и "подтверждение участия в саммите мира в Швейцарии".

Today I had a phone call with President @ZelenskyyUa. During the conversation I declared my participation in the upcoming peace summit in Switzerland. We are united for the sake of a just peace! 🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/QphG9QKACS