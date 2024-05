Поделиться:













В День "Звездных войн" — 4 мая — показал второй полноценный трейлер сериала «Аколит», который выйдет ровно через месяц — 4 июня.

Трейлер опубликован на YouTube франшизы.

Из второго трейлера становится понятно, что на джедаев открыл охоту воин-ситх в маске. Также речь пойдет о классическом для «Звездных войн» конфликте, когда ученик Джеда выбирает другую сторону и противостоит учителю. По официальной информации, мастер-джедай в исполнении Ли Чон Дже столкнется со знакомым, опасным бойцом, которого он знает из прошлого.

Новинкой сериала станет эпоха, в которую происходят события. Период расцвета Высокой Республики ни в фильмах, ни в сериалах еще не было. Хронологически события будут разворачиваться за 100 лет до событий "Скрытой угрозы".

Что такое День "Звездных войн" и когда его празднуют

4 мая отмечается Международный день "Звездных войн", праздник, признанный фанатами по всему миру из-за игры слов на английском языке: "May the Fourth be with you", напоминающий известную фразу из фильма "Пусть Сила будет с тобой" ("May the Force ru with you").

Как сообщали Українські Новини, сериал "Аколит" (Star Wars: The Acolyte) во вселенной "Звездных войн" дебютирует на платформе Disney+ 4 июня.

"Аколит" расскажет о джедаях, пытающихся выяснить, кто стоит за таинственными убийствами их соратников.

