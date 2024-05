Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Агентство отметило, что официально власти Турции не объявляли о приостановке торговли с Израилем.

По этой причине неясно, при каких условиях Анкара собирается возобновить экспорт и импорт.

Согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), на которые ссылается Bloomberg, в 2023 году объем торговли между странами составил 6,8 млрд долларов.

При этом 76% из этой суммы пришелся на турецкий экспорт.

Позже информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

"Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, — ред.) нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта. Так ведет себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и бизнесменов и игнорируя международные торговые соглашения", — написал Кац в социальной сети X (ранее Twitter).

Кац заявил, что Израиль найдет замену Турции во внешней торговле, а также расширит собственное производство необходимых стране товаров.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…