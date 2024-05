Датамайнер нашел намеки на анонс новой Call of Duty Black Ops

Call of Duty Black Ops. Фото: Activision

После выхода последнего обновления для Call of Duty: Warzone, датамайнеры обнаружили в файлах игры намеки на то, что анонс новой части Call of Duty Black Ops состоится уже в скором времени, сообщает Insider Gaming.

Один из самых известных инсайдеров и датамайнеров по франшизе Call of Duty под ником CharlieIntel опубликовал два изображения: на одном из них можно увидеть пистолет с нацарапанной надписью Sally 6.

В другом посте инсайдер упомянул, что в файлах Warzone нашли отсылку на будущего нового оперативника Фрэнка Вудса, одного из героев франшизы Black Ops. Вероятнее всего, его можно будет получить за предзаказ новой части Call of Duty.

Также в файлах неоднократно упоминалась строка "s3_cerberus_reveal".

Инсайдеры предполагают, что новая часть может получить название Call of Duty: Black Ops 6, хотя также вероятен исходный вариант - Call of Duty: Black Ops - Gulf War.

Релиз Call of Duty: Black Ops - Gulf War или Call of Duty: Black Ops 6 должен состояться в октябре 2024 года. Будущий шутер, по слухам, должен получить открытый мир, похожий на Far Cry.