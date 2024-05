Поделиться:













Скопировано



Компания Valve рассказала о самых популярных играх у владельцев Steam Deck за апрель 2024 года. И второй месяц подряд главный лидер - это Stardew Valley, которая продолжает получать новый контент. Топ игр опубликован на странице компании в X (Twitter).

"Ниже приведены лучшие игры апреля 2024 года на Steam Deck, упорядоченные по времени игры", — объясняют авторы рейтинга методику расчета.

На втором месте разместилась Fallout 4, что довольно ожидаемо на фоне популярности одноименного сериала от Amazon. Также в чарт попали еще несколько игр этой серии: Fallout: New Vegas оказался на 7 строчке, Fallout 76 - на десятой, а закрывает двадцатку самых популярных игр месяца Fallout 3: Game of the Year Edition.

В целом десятка самых популярных игр апреля выглядит следующим образом:

Stardew Valley Fallout 4 Balatro Baldurʼs Gate 3 Helldivers 2 Elden Ring Fallout: New Vegas Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto 5 Fallout 76

Как сообщалось ранее, самой популярной игрой на Steam Deck в марте стала Stardew Valley от геймдизайнера Эрика Барона. Симулятор жизни в деревне обошел покерный "роглайт" Balatro и кооперативный экшен Helldivers 2, которые попали в тройку лидеров.