Эминем анонсировал новый альбом The Death Of Slim Shady (Coup de grâce)

Легенда мировой репсцены, который является коммерчески самым успешным рэпером в истории, Эминем (Eminem) выпустит первый за четыре года альбом The Death Of Slim Shady (Coup de grâce) этим летом. Артист опубликовал тизер грядущей пластинки в формате короткой тру-крайм-истории. Видео размещено на страницах в соцсетях артиста и на его канале на Youtube.

В ролике репортер докладывает с места события, что альтерего Эминема, Слим Шейди (Slim Shady), умер. Обстоятельства его смерти расследуются. Также в тизере снялся другой рэпер - 50 Cent.

В описании видео отмечается, что релиз пластинки состоится летом 2024 года, но точная дата не называется.

В марте Доктор Дрэ (Dr. Dre) подтвердил, что новый полноформатный альбом Эминема уже готов и выйдет в этом году. По словам продюсера, он работал над несколькими треками из будущего релиза.

Предыдущий альбом Эминема, Music To Be Murdered By, увидел свет в 2020 году и получил противоречивые отзывы критиков.

Как сообщалось ранее, сам Эминем отмечал, что хотел бы записать совместный альбом с 50 Cent.