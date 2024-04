Поделиться:













Рэпер Drake выпустил песню-дис (от английского "disrespect" - неуважение), посвященную другому исполнителю Кендрику Ламару. В треке используется голос ныне покойного рэпера Тупака Шакура (2Pac), что родственники умершей звезды расценили как надругательство над его наследием и угрожают судебным иском, сообщает Billboard.

Команда юристов, представляющая интересы Тупака Шакура, угрожает иском против рэпера Дрейка из-за использования голоса Тупака в его новой песне "Taylor Made". Адвокат Говард Кинг отмечает, что использование голоса Тупака является надругательством над его наследием, поскольку ни одно соглашение на получение разрешения на использование голоса не было заключено с его наследниками.

В письме о прекращении деятельности Дрейку (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) предоставлялись сутки на то, чтобы подтвердить, что он удалит трек "Taylor Made Freestyle" со всех публичных площадок. В противном случае, юристы обещают применить "все свои правовые средства" против музыканта.

