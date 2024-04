Соответствующее видео распространено на странице американского президента в соцсети Х.

"Сегодня мы ответили на зов истории в этот критический переломный момент. Подписанием пакета законов о национальной безопасности мы заявляем миру, что Америка решительно выступает за демократию и свободу, против тирании и угнетения", – говорится в подписи.

Видео демонстрирует сам документ, а также момент его подписания Джо Байденом и президентскую подпись. Кроме того, на костюме Президента США можно заметить значок с флагами Соединенных Штатов и Украины. Видеоряд сопровождается отрывком речи Байдена.

"Мы не отворачиваемся от наших союзников, мы стоим с ними. Вот что значит быть незаменимой нацией. Вот что значит быть мировой сверхдержавой и ведущей демократией мира", – использован фрагмент речи.

Today, we answered history’s call at this critical inflection point.



With the signing of our national security package, we tell the world that America stands resolutely for democracy and freedom, and against tyranny and oppression. pic.twitter.com/APhOSWWJLN