Відповідне відео поширене на сторінці американського президента в соцмережі Х.

"Сьогодні ми відповіли на поклик історії в цей критичний переломний момент. Підписанням пакета законів про національну безпеку ми заявляємо світові, що Америка рішуче виступає за демократію і свободу, проти тиранії і гноблення", – йдеться в підписі.

Відео демонструє сам документ, а також момент його підписання Джо Байденом і президентський підпис. Крім того, на костюмі Президента США можна помітити значок із прапорами Сполучених Штатів та України. Відеоряд супроводжується відривком промови Байдена.

"Ми не відвертаємося від наших союзників, ми стоїмо з ними. Ось що означає бути незамінною нацією. Ось що означає бути світовою наддержавою і провідною демократією світу", – використано фрагмент промови.

Today, we answered history’s call at this critical inflection point.



With the signing of our national security package, we tell the world that America stands resolutely for democracy and freedom, and against tyranny and oppression. pic.twitter.com/APhOSWWJLN