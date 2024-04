Поделиться:













Epic Games разрешила игрокам онлайн-шутера Fortnite скрывать "провокационные эмоции", то есть такие, которые могут оскорблять геймеров. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на официальный сайт игры Fortnite.

"Новый параметр позволит игрокам скрывать некоторые эмоции, которые иногда могут использоваться в грубой манере. Если вы включите этот параметр, то для вас игрок, который показывает эмоцию, будет неподвижно стоять на месте, не издавая никаких звуков эмоции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая опция будет применяться к четырем эмоциям - Laugh It Up ("Смейтесь, смейтесь"), Take the L ("Признание поражения"), Whipcrack ("Кнут") и Make it Plantain ("Всем по банану").

Обычно, такие эмоции используются для насмешек над проигравшими игроками. Например, эмоция Take the L, которая дословно переводится как "Держи Л" - является ссылкой на популярный у американских подростков жест, когда с помощью большого и указательного пальца создается буква "L", которая является первой буквой слова "loser", которое одновременно имеет значение "проигравший" и "неудачник" и считается оскорбительным.

"Мы хотим, чтобы эмоции были источником хороших настроений, но некоторые иногда может казаться слишком конфронтационным", - отметили разработчики, подчеркнув, что на такой шаг были вынуждены пойти для борьбы с токсичным поведением отдельных игроков.

Следует отметить, что в комментариях к сообщению о нововведениях разделились, некоторые считают, что таким образом Epic Games убивают дух игры.

Как сообщалось ранее, певица Билли Айлиш подтвердила участие в фестивале Fortnite и показала как будет выглядеть ее скин в игре.