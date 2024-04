Поделиться:













Южнокорейская певица YUQI (настоящее имя Сун Юйци), которая является участницей K-Pop-группы (G)I-DLE, представила сольный клип на новую англоязычную песню FREAK. В ролике артистка проводит время с персонажами культовых хорроров: куклой Билли из "Пилы", Самарой Морган (девушкой из колодца) из "Звонка", сестрами из "Сияния", убийцей из "Крика" и мальчиком из "Проклятия". Видео опубликовано на странице группы на Youtube .

"Она сертифицированный фрик 10 дней в неделю" - поется в новом треке Юйци.

Песня вошла в дебютный сольный мини-альбом YUQ1, премьера которого состоялась 23 апреля.EP состоит из семи композиций, включая Could It Be, на которую ранее также вышел клип.

За первые сутки новый клип YUQI был просмотрен 3 миллиона раз.

Что касается коллективного творчества (G)I-DLE, в январе они представили второй по счету лонгплей "2". Первый полноформатный альбом герлз-бэнда "I NEVER DIE" увидел свет в 2022 году.

