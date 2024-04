"История создана! Альбом Тейлор Свифт "The Tortured Poets Department" стал первым альбомом в истории Spotify, который получил более 300 млн прослушиваний за один день", - говорится в заметке Spotify.

Свою роль в получении рекорда сыграл тот факт, что после выхода "The Tortured Poets Department" Тейлор Свифт ночью объявила своим сонным поклонникам, что она добавляет 15 треков к 16 только что выпущенным в Delux-издании альбома.

Это не первый раз, когда Свифт устанавливает рекорд по количеству прослушиваний за сутки. Подобные рекорды устанавливали ее альбомы "Midnights" в 2022 году и "1989 (Taylor's Version)", который вышел в октябре прошлого года. За день до выхода "Poets" альбом установил рекорд по количеству предварительного сохранения на странице обратного отсчета в истории Spotify.

Также новый альбом Тейлор Свифт заинтересовал и поклонников видеоигр серии Grand Theft Auto (GTA), ведь в одной из песен прилагаемых к делюксовому изданию упоминается эта игра. Речь идет о песне "So High School", где есть слова:

"Truth, dare, spin bottles

You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle

Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It’s true, swear, scouts honor

You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle

You already know, babe."