"Історія створена! Альбом Тейлор Свіфт "The Tortured Poets Department" став першим альбомом в історії Spotify, який отримав понад 300 млн прослуховувань за один день", — йдеться в дописі Spotify.

Свою роль у здобутті рекорду зіграв той факт, що після виходу "The Tortured Poets Department" Тейлор Свіфт вночі оголосила своїм сонним шанувальникам, що вона додає 15 треків до 16 тільки що випущених у Delux-виданні альбому.

Це не перший раз, коли Свіфт встановлює рекорд з кількості прослуховувань за добу. Подібні рекорди встановлювали її альбоми "Midnights" у 2022 році та "1989 (Taylor’s Version)", який вийшов у жовтні минулого року. За день до виходу "Poets" альбом встановив рекорд за кількістю попереднього збереження на сторінці зворотного відліку в історії Spotify.

Також новий альбом Тейлор Свіфт зацікавив і шанувальників відеоігор серії Grand Theft Auto (GTA), адже в одній з пісень доданих до делюксового видання згадується ця гра. Мова йде про пісню "So High School ", де є слова:

"Truth, dare, spin bottles

You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle

Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It’s true, swear, scouts honor

You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle

You already know, babe."