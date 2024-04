Поделиться:













За прошедшие сутки, 20 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 950 российских оккупантов, 16 танков и 41 артиллерийскую систему. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 459 530 (+950) человек;

танков - 7 229 (+16) ед;

боевых бронированных машин - 13 896 (+23) ед;

артиллерийских систем - 11 719 (+41) ед;

РСЗО - 1 046 (+0) ед;

средства ПВО - 767 (+4) ед;

самолетов - 348 (+0) ед;

вертолетов - 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 379 (+38);

крылатые ракеты - 2 115 (+6);

корабли /катера - 26 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 15 785 (+68) ед;

специальная техника - 1 926 (+8).

Потери РФ за время полномасштабной войны. Инфографика: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, по данным разведывательного центра Сил обороны Эстонии, россияне несут большие потери в боях за Часов Яр.