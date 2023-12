Так сложилось исторически, что для западных разработчиков видеоигр украинского рынка как отдельной единицы толком никогда не существовало, он воспринимался как часть единого русскоязычного сегмента, однако агрессия России против Украины вынудила все стороны пересмотреть свои позиции. Украинские Новости взяли интервью у организатора одной из крупнейших конференций разработчиков видеоигр в Восточной Европе Games Gathering Александра Хруцкого, чтоб узнать, как война повлияла на отрасль, интересен ли украинский рынок видеоигр западным компаниям и есть ли поддержка от государства.

Как получилось, что Украина стала страной, где проводилась крупнейшая GameDev-конференции в Восточной Европе?

Мало кто знает, но Украина всегда была достаточно интересной площадкой с точки зрения именно разработки и производства видеоигр. Как рынок игроков-покупателей мы всегда были слабо интересны миру. Все 90-е и первая половина 2000-х у нас все играли в пиратские копии и, соответственно, создатели игр на с Украины денег не зарабатывали, потом потихоньку стали покупать лицензионные копии. Но интерес к нашему рынку появился благодаря мобильным free2play [бесплатные игры с возможность встроенных покупок] играм, где украинские игроки начали тратить деньги и попали в поле зрения разработчиков. А вот, если смотреть со стороны разработки игр, то в Украине уже в конце 90-х были компании, которые уже создавали игры. На начало 2000-х у нас такие игры как Chasm, Вівісектор, Казаки. Казуальные игры у нас тогда уже делали, хотя они еще не были популярными. В то время я работал в компании, которая разрабатывал делал Xenus, параллельно GSC Game World разрабатывали S.T.A.L.K.E.R., то есть культура производства игр в Украине имеет длинную историю.

Поэтому, как площадка для разработки игр, Украина всегда была интересна. Поэтому конференции разработчиков игр у нас проводятся давно. Тот же Flash GAMM(нынешний DevGAMM) начал проводится в 2008 году. Была конференция Sociality Rocks!, которая проводилась в 2010-м. Также международная конференция Casual Connect, где Киев был одной из точек проведения и они где-то с начала 2010-х фактически каждый год проводили ивент в Украине. Но всё изменилось в 2014 году, когда случилась аннексия Крыма и война на Донбассе. Из-за этого Украина несколько утратила привлекательность как место для проведения конференций. Особенно 2014 год, когда иностранцы просто боялись сюда ехать, а разработчики же все остались в Украине. Тогда, после этих событий, никто из игровой индустрии особо не уезжал из страны. Разве что студия 4A Games, известные по серии Metro 2033, по требованию издателя перевезла всех топов на Мальту. При этом рядовые разработчики остались в Украине. То есть людей было много, все хотели встречаться, общаться. А у меня уже был организационный опыт. Вот как-то так в 2015 году и родилась конференция Games Gathering, которую мы сделали с моей коллегой Татьяной.

Как быстро удалось масштабироваться?

Первая конференция прошла отлично, поэтому со второй было еще проще. Каждый год мы показывали рост по количеству гостей где-то +50%. В 2019 году на конференции в Киеве мы собрали приблизительно 3500 человек и на тот момент это была крупнейшая тематическая конференция в Восточной Европе.

За время COVIDа все ивенты просели, в 2021 году мы практически повторили успех 2019, собрав 2800 человек. На данный момент мы уже не являемся крупнейшими, потому что в 2022-м году все пошли в рост, а мы… Тут, как говорится, дай Бог продержаться в такой ситуации.

Games Gathering проводили уже одну конференцию в условиях войны в Киеве, в следующем году в планах Львов и Киев.

Весной 2022 года мы провели Games Gathering: Gamedev Under Bombs, это не была конференция, скорее ивент, направленный на наших иностранных коллег. С его помощью мы хотели донести до них, что происходит в Украине. Параллельно собирали донаты. Мы собрали тогда около $60 тысяч долларов и потратили их на нужды фронта.

Весной 2022 года мы сделали еще одну конференцию в Братиславе (Словакия).

В начале 2023-го года мы долго думали о том, стоит ли проводить конференцию в Киеве. Решились на это и не прогадали. Она прошла уже в августе 2023 года, мы приняли 1800 человек. Мне кажется, что это для ситуации, когда в стране идет война - это отличный результат.

Какие-то дополнительные сложности в организации из-за военных действий возникли?

Ирония в том, что вообще нет. Когда мы планировали конференцию в Киеве, мы думали, что нужно там будет получать какие-то там разрешения от КГВА. Но, по сути, ивент, который проводится внутри локации, он не является массовым общественным мероприятием. Мы звонили, уточняли, нужно ли нам получать какое-то разрешение. Мне сказали, что "Ребята, вы задолбали звонить. Вам ничего не надо, проводите!".

Естественно, что мы сами занимались вопросами безопасности. Укрытия на случай тревоги, алгоритмы действий, инструкции для иностранных гостей о том, как вести себя в Украине и тому подобное. Но никаких дополнительный документов, разрешений не нужно было.

Games Gathering славиться своими иностранными звездными спикерами. Как война повлияло на этот аспект?

Естественно, рост популярности мероприятия позволил приглашать известных персонажей. Это, разумеется, сильно увеличивает расходную часть. Например, когда мы привозили Дэвида Мюллиха [бывший директор отдела разработки New World Computing серии игр Heroes of Might and Magic – ред.] из США, то ему нужно было оплатить перелет из Штатов и отель.

Алексанрд Хруцкий и Дэвид Мюллих

Кстати, с ним получилось интересно. Мюллих посетил Украину за несколько месяцев до войны. Ему очень понравился Киев, он планировал еще раз приехать. Визит был в начале декабря, то есть меньше трех месяцев до начала полномасштабного вторжения. Мюллих был в абсолютно мирном, веселом, прикольном городе. Он лично видел, что в Киеве нет никаких зигующих нацистов на улицах и тому подобного, о чем говорила российская пропаганда. И когда началась полномасштабная война, Дэвид Мюллих начал публично поддерживать Украины перед своей аудиторией, рассказывать о том, что он сам видел.

Конечно же, во время войны с иностранными гостями стало сильно сложнее. Причем, не столько из-за самого факта войны, сколько из-за трудностей с логистикой. Они же не могут прилететь в Киев, им надо прибыть в Варшаву, оттуда автобусом или поездом добираться до Киева. Многие не готовы на это. Вот мы 29 февраля – 3 марта проводим конференцию во Львове. Туда из Польши добраться сильно проще, так что, надеюсь, что будет больше иностранных гостей и спикеров.

Украинский GameDev всегда был связан с российским. Как изменилась ситуация?

Ситуация изменилась радикально. Если говорить совсем откровенно, то даже после 2014-го года в отрасли не считалось зазорным работать с россиянами, контактировать. Тогда не было российского или там украинского рынка, он был… Даже не знаю, как правильно назвать: постсоветский, СНГшный. Более того, они активно ездили в Украину, украинские разработчики ездили к ним. Многие работали друг у друга в проектах. Российские компании продолжали держать офисы в Украине.

Сегодня ситуация в корне отличается. В целом, в Украине после февраля 2022 года из тех, кого я знаю в украинском геймдеве никто не продолжил работать с русскими компаниями, которые остаются в России и продолжают быть российскими юридически. Есть, конечно, компании, которые юридически европейские, но имеют российские корни. По таким компаниям вопрос более "плавающий". Есть украинские разработчики, которые продолжают работать в таких компаниях. Мы со свой стороны, с позиции конференции, перестали работать со всеми компаниями, которые считаем "русскими". Это, конечно, очень субъективная градация. Но, если говорить конкретно, то есть, например Playrix, который де-юре ирландский, или Nexters, который как бы кипрский, мы все равно с ними не работаем, потому что мы знаем, что корни компаний тянутся из России. И большинство украинских компаний в индустрии действуют так же.

Как сегодня выглядит Украина на мировом рынке видеоигр?

Естественно, если сравнивать со Штатами и Канадой, Западной Европой или даже Восточной, Украина объективно бедная страна. Поэтому, тут геймеры могут себе позволить гораздо меньше денег тратить на видеоигры, чем в странах условного золотого миллиарда.

Украина интересный рынок, если судить по количеству игроков. Поэтому, как я уже говорил, нас очень любят разработчики Free2Play игр, потому что там игрок хоть что-то, но платит.

Рынок растет и развивается. И он отделятся от русскоязычного сегмента. Если взять статистику Steam, то можно увидеть, что до войны мировая доля игроков с украинским интерфейсом сервиса составляла что-то около 0,11% от общего числа. В сентябре 2023 там уже было 0,64%. Это огромный прирост.

Сегодня в мире мало игр с украинской локализацией. Это никого не смущало, так как не было идеологического момента. Любой разработчик игр мог посчитать: я там делаю условную там русскую локализацию, она зайдет не только в РФ, но и по всему СНГ. Зачем тратить деньги на отдельную украинскую? Сейчас, конечно, ситуация поменялась. Западные разработчики начали добавлять украинскую локализацию в игры. Иногда это под давлением украинского комьюнити, иногда это как политический шаг, но факт остается фактом. Даже в ААА-проектах в этом году появился украинский язык.

Украинская локализация – один из примеров выражения западными студиями поддержки Украины. А какие еще примеры есть?

В первую очередь компании помогали своим украинским сотрудникам. Помогали с эвакуацией из зон боевых действий, вывозили свои офисы. Давали деньги, чтоб люди могли обустроиться на новом месте. Я, например, знаю, что Wargaming всех сотрудников, которые ушли защищать Украину, не просто сохранил места, компания продолжает выплачивать ежемесячно зарплату в полном объеме.

Много было публичных активностей. Epic Games передавал Украине миллионы долларов, собранных через Fortnite, многие онлайн-игры вводили какие-то косметические вещи в поддержку Украины в магазинах, а собранные деньги донатили. Наверное, было больше. Нужно гуглить, я просто первый год войны другим занимался, мы сами занимались волонтерством, поэтому я не особо следил кто какие-то ивенты делал в поддержку Украины.

Чего ждать от украинского геймдева в краткосрочной перспективе?

Война сильно ударила по нам, но не похоронила рынок. Лично меня очень удивило, что для внешних партнеров и инвесторов триггером стала не сама война, а осень 2022-го, когда начались ракетные удары по инфраструктуре. Это стало для них очень весомым фактором и из-за этого начали возникать вопросы стоит ли продолжать работать с украинскими компаниями. Несмотря на то, что украинская сторона очень быстро порешала вопросы с электроснабжением, интернетом и т.д., но партнеры уже начали говорить о нестабильной ситуации в стране: по офису в любой момент может прилететь ракета, ключевых сотрудников могут в любой момент мобилизовать, усилились сложности с выездом за границу и т.д. Для внешних партнеров это всё стало существенными минусами.

Но, вопреки всему, сегодня удается сохранять украинский геймдев на довоенном уровне, может с небольшими потерями. И я очень надеюсь, что нам удастся сохранять его и дальше.

Украина в этом году была впервые представлена на Gamescom. Одной из основных тематических выставок в мире. Я знаю, что вы тоже имели к этому отношение.

Gamescom - самая большая в мире конференция разработчиков видеоигр. Многие страны презентуют себя на ней именно в формате павильона страны, а не отдельных компаний. Разговоры о том, что нужно сделать украинскую локацию тоже шли уже лет двадцать, если я не ошибаюсь. Все как бы кивали, но никто этого не делал. Тут я должен сказать огромное спасибо Олегу Яворскому, которого многие знают по работе над S.T.A.L.K.E.R. Олег был, можносказать, локомотивом этой инициативы. В основном, благодаря его стараниям мы сделали эту локацию. Очень много украинских компаний смогли показать себя, мы даже привезли несколько команд инди-разработчиков, чтобы они могли показать свои игры. Это действительно была очень полезная акция в плане промо украинского геймдева, поэтому мы планируем на 2024 год сделать то же самое только локацию в два раза больше.

Я надеюсь, что эта акция, не то, что не даст украинскому геймдеву умереть, но позволит ему найти новые бизнес-связи, бизнес-контакты и даст импульс для развития.

Участия Украины в Gamescom – это бизнес-история или государство как-то участвовало в процессе?

Нет это была коллаборация бизнеса, и нам помогал фонд USAID. То есть, государство, но не наше государство.

Не называя конкретных цифр, могу сказать, что на участие в Gamescom`е – цены абсолютно сумасшедшие. Поэтому все украинские компании платили за участие. Плюс грант USAID позволил нам реализовать задуманное и представить украинскую локацию в лучшем виде.

Мы не обращались к МинЦифре, они на нас тоже не выходили. Хотя я знаю, что они возят наших ребят на разные мероприятия типа Web Summit. Лично я вообще опасаюсь коллабораций с государством. В первую очередь, из-за бюрократии. Я впервые столкнулся с грантовой программой USAID и количеством отчетов, которые необходимо подавать. И я понимаю, что, если в следующем году мы снова будем сотрудничать, то нам придется делать отдельную ставку для человека, который будет заниматься грантовой документацией.

То если, если б к нам пришли ребята из МинЦифры сказали: "Ребята, вы делаете классную штуку, и мы хотим дать вам денег", то я бы, наверное, взял. Но если для этого нужно будет подаваться на какие-то государственные грантовые программы и снова нырять во всю эту бюрократию, то я буду рассматривать этот вопрос только, если найду себе хорошего специалиста, который будет вести документооборот с донорами.