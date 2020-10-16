Судьба Межигорья, Киевское море и транспортный коллапс, - топ-проблемы Вышгорода

Українські Новини

Новые полномочия общин, новые кандидаты, новые правила выборов. Главным мейнстримом политической жизни в Украине стал завершающий этап децентрализации.

25 октября выборы местной власти по всей вертикали от сельского до областного уровней должны зафиксировать необратимость этих изменений. Новый управленческий состав на местах примет новые вызовы, а также функционал управления с широкими полномочиями и финансовыми ресурсами. Ожидания и ставки подняты очень высоко, ведь новыми центрами управления и развития территорий теперь станут органы власти местных ОТГ. Способны ли будут они решить проблемы жителей и территорий - обсуждалось во время онлайн-дискуссии "Жизнь общин после выборов", организованной Центром социально-политического анализа "Реформы". Внимание многих спикеров сосредоточилось на киевских пригородах.

Українські Новини пообщались с участниками дискуссии о конкректном кейсе - Вышгородщине. Наши собеседники - директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей МИСЕЛЮК. председатель Вышгородского районного совета Ростислав КИРИЧЕНКО и предприниматель, юрист, общественный активист Виталий ДЕНИСЕНКО.

Можно быть уверенным, что в условиях экономического кризиса в стране можно изменить к лучшему ситуацию в пригородах Киева, в частности на Вышгородщине?

А. Миселюк:

Одним из ключевых плюсов децентрализации государственного управления и финансов является увеличение возможностей объединенных территориальных общин. К этому приведет делегирование в ОТГ функций районных и областных советов в сфере медицины, образования, регулирования коммунальных услуг, строительства и ремонта дорог, транспортного сообщения. Отныне принятие решений о тех или иных проектах максимально приближенно к избирателю.

Р.Кириченко:

А почему бы и нет? За последние годы мы доказали, что можем действовать и постепенно улучшать нашу родную Вышгородщину. Последняя каденция райсовета в тех кризисных условиях по всей стране доказала нашу способность держать контроль над ситуацией, реализовать программы поэтапного развития. Война, экономические кризисы, пандемия и т.д., но мы удержали порядок и выполнили государственные задания. И люди это видели. Вместе мы отстояли Вышгородский район и не стали оставаться в Бучанском. Мы вышли на создание Вышгородской ОТГ, как ведущей на севере Киевской области, что уже скоро придаст серьезный импульс развитию нашего города. Уже реализовали немало проектов, чтобы считать себя оптимистами.

Но проблемы конечно есть, где же их нет?! Для их решения нужна мощная команда на разных уровнях.

Вот спросите, какие цели перед собой ставит Виталий Денисенко. Молодой юрист, успешный предприниматель, имеющий значительный опыт работы, как на государственной службе, так и в частном секторе. Универсал, как сейчас говорят. Идет на областной уровень. До этого во власти не работал.

В.Денисенко:

Сегодня время очень сложное, неопределенное. Но именно сейчас решил участвовать в первых в своей жизни выборах в качестве кандидата. Есть идеи, есть энергия, значит, должны быть и необходимые разумные изменения. Были разные предложения, даже в Киеве, но мое сердце с Вышгородщиной, здесь живут мои родители, здесь мои воспоминания, любимые места нашей семьи. Потенциал края необъятен. Нужны инициативы и согласованные действия общины. Это вызов времени, если хотите.

Есть у меня несколько своих тем, которые болят, и есть воля присоединиться к их решению. Это снятие узла транспортных проблем, формирование нового современного бренда Вышгорода, с использованием наших замечательных природных преимуществ - лучшей в Киевской области лесной местности и своего "моря" - Киевского водохранилища. Идей много, люди, теперь нужно понять есть ли на это общее желание вышгородцев.

А что вы конкретно имеете в виду под транспортным вопросом? В чем здесь проблема и ваши рецепты ее решения?

В.Денисенко:

Необходимо, предотвратить транспортный коллапс. Город растет, количество транспорта тоже, плотность трафика на направлении "Вышгород-Киев-Вышгород" также. В то же время по новому проекту большой окружной дороги вокруг столицы, который в августе была представлена Президентом Украины, магистральный путь обходит Вышгород. Интересы нашей общины не учтены. Трафик по плотине ГЭС будет только расти. Направление на Киев тоже не разгрузится. Ничего не изменится для горожан, которые едут в одесском направлении или на левый берег Днепра, или в направлении аэропорта на Борисполь и др. Станет труднее.

Если уже в следующем году принять меры, то через полтора года в направлении на Оболонь до станции "Героев Днепра" столичной подземки у нас будет достойная альтернатива. Необходимо расширить Минский проспект, оптимизировать по нему имеющиеся решения и уменьшить количество светофоров на въезде на Виноградарь. И туда пойдет значительный трафик из Вышгорода и всего района. Многим нужна линия метро, а новые станции намного приблизят метро к нам. Выиграют все. Жители Вышгорода, Оболони, поселковых общин района, ведь движение сбалансируется на два мощных направления.

Немало проблем с транспортом и в самом Вышгороде.

Р.Кириченко:

Необходимо провести оценку количества автотранспорта в Вышгородской ОТГ, по результатам которой построить необходимое количество паркомест в разных районах общины, которые запланированы генпланом. Возможно, подземных. Или за пределами города, у нас все сконцентрировано в центре и добраться пешком до окраины можно за 10 минут. Можно обустроить недорогие коммунальные парковки на ночь.

А. Миселюк:

Следует добавить, что для решения проблем, стоящих комплексно - то есть перед несколькими общинами - останутся рычаги областного и государственного бюджетов, могут предоставляться субвенции. И уже мотивация депутатов, например. облсовета, от тех же вышгородцев - убедить Киевский областной совет выделить средства на строительство тех или иных путей сообщения.

Много нареканий на высокие коммунальные тарифы в Вышгороде и районе, в частности, стоимость отопления. Так ли это и как можно изменить ситуацию?

Р.Кириченко:

По сравнению с другими городами Киевщины у нас тариф на отопление один из самых низких - 1502 грн. за 1 гигакалорию и в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о его снижении, тогда как в Бородянке, Фастове, Яготине и других городах Киевщины, по данным КОГА, он составляет около 2500 грн. Поэтому по области мы в плане величины тарифов не на первых местах, а с конца. Другое дело, что есть проблема непроизводительных потерь тепла, поскольку для многих ОСМД является актуальной проблемой энергосбережения. И мы активно работаем в этом направлении.

В.Денисенко:

Это и проблема энергоэффективности. Сейчас мы разработали модель сотрудничества с Национальным фондом энергоэффективности, чтобы привлечь ОСББ Вышгорода и района в программу фонда "Энергодом". Программа предусматривает выделение грантов и кредитов, как на энергоаудит зданий, так и на техническое переоснащение инженерных систем, утепление домов. Программа заработала только в этом году, бюджет фонда - 100 млн. евро, поэтому жители Вышгорода и района будут одними из первых ее участников.

Актуальной для многих пригородов проблема дефицита мест в школах и детских садах. Какова ситуация в этом плане в Вышгороде? Реально ее решить?

Р.Кириченко:

Что касается школ, то у нас дефицит составляет примерно 1 тыс. мест для учеников. Не хватает примерно двух детсадов. У нас есть потребность в детсадах где-то на 500 мест, а обычно они строятся на 150 мест с расширением до 300 мест. Решаем эту проблему. Так, на 2022-2023 годы запланировано завершение достройки корпуса Вышгородской специализированной школы "Сузіря", что обеспечит дополнительные 400 мест для школьников. Конечно, это не решит проблему с образовательными учреждениями, поэтому нужно будет искать место для полноценного строительства новой школы. Кроме того, в планах есть и строительство отдельной школы для детей с особыми потребностями, которая полностью соответствовала установленным требованиям.

В. Денисенко:

У каждой ОТГ отныне будет больше финансов и свободы ими распоряжаться. И решать строить или не строить школы или детский садик будут не в Киеве, а на местах. Есть еще определенный ресурс - застройщики, которые строят многоэтажки должны позаботиться и об инфраструктуре. Возможно, один застройщик не потянет школу, но два или три, объединившись, смогут в достаточно сжатые сроки (1-2 года), достроить отдельный корпус в уже существующей школе. По нашим подсчетам - два таких проекта- и 1000 маленьких жителей Вышгородской ОТГ будут комфортно учиться рядом с их домами.

Согласно реформе, которая сейчас проходит в Украине, ключевой акцент сделан именно на врачах семейной медицины. Все ли в порядке с этим у вас?

Р.Кириченко:

Действительно, есть проблема в сфере первичного звена медицины, связанная с недостаточностью помещений для размещения семейных врачей. Также уже наметился дефицит койко-мест в Вышгородской ЦРБ - заведении вторичного звена. Они создавались в расчете на 75 тыс. населения района, тогда как де-факто имеем уже 150 тыс. человек. Поэтому есть и дефицит помещений, и дефицит врачей. Однако, нам удалось найти возможность и предоставить первичному звену дополнительные помещения для размещения семейных врачей по улице Шолуденко, 6. Это позволило жителям, которые по определенным причинам не сделали этого раньше, все же подписать декларации с врачами и получать медицинские услуги рядом с местом проживания. Планируем со временем разместить амбулатории общей практики семейной медицины и в других частях Вышгородского городской громады.

К тому же отмечу, что мы одна из немногих общин, которая помогает родителям на местном уровне решать проблему лечения онкобольных детей. В этом году из районного бюджета для помощи онкобольным детям было выделено 1 млн. грн.

В. Денисенко:

Самостоятельно громада медицинскую проблему не решит. Будем поднимать вопрос на уровне области по предоставлению субвенций для построения небольших амбулаторий, как это делали, например, в соседнем Киево-Святошинском районе год-два назад. Кроме того, у нашей команды уже есть контакты и наработки с международными донорскими организациями. Хотя, по моему мнению, главное - не просто койко-место, - а качественная и своевременная медицинская помощь.

Как можно говорить об удовлетворении потребностей вышгородцев, если в городе отсутствуют современный кинотеатр и муниципальный рынок?

В.Денисенко:

Учитывая численность населения города вместе с районом, надо говорить об открытии даже не одного, а нескольких кинотеатров. Нужно учитывать формулу по европейским стандартам. В Украине на 100 тыс населения - один с лишним зал, тогда как в небольших европейских государствах такое же количество: в Латвии - три зала, в Эстонии - четыре, в Чехии - пять. Поэтому должны готовить программу развития кинотеатров для жителей города и района.

Актуальной является проблема отсутствия рынка. В результате продавцы едут торговать или на киевские рынки, или стихийно торгуют с асфальта. Это приводит к потере поступлений в бюджет города и является угрозой здоровью граждан. Ведь санитарных норм придерживаются далеко не все. Власти как можно скорее должны назвать горожанам место будущего рынка и сроки его обустройства.

Р.Кириченко:

Согласен, что городу нужен кинотеатр. Кстати, кроме потерь бюджета от его отсутствия, также идет дополнительная нагрузка на транспортную систему, так как в любом случае люди едут за развлечениями в столицу. Так случилось, что много лет эта проблема не решалась. Сейчас найден путь к созданию первого кинотеатра в городе, потому что нужно с чего-то начинать. У нас есть здание бывшего кинотеатра "Мир". Поэтому мы собираемся расширить это помещение за счет прилегающей территории с фонтанами и путем реконструкции, получить современный кинотеатр.

Учитывая, с одной стороны близость к Киеву, а с другой уникальное расположение Вышгорода, можно сказать, что город использует туристические и рекреационные возможности, предоставленные ему судьбой? Насколько развит туризм выходного дня в городе?

В. Денисенко:

Вместе с Киевом наш город был одним из главных древнерусских центров Поднепровья. Всего на Вышгородщине расположены 22 исторические достопримечательности. Осталось направить туристический поток в город и район. Этому способствует тот факт, что в течение 7 месяцев (с начала весны до поздней осени) через Вышгород устремляются к своим садовых участкам до полумиллиона человек.

Кроме того, необходимо разрабатывать и реализовывать информационные кампании - как в составе областных программ, так и по инициативе местных ОТГ. Прочитал человек из Киева и области об интересных местах в медиа и интернете - и приехали к нам. А это - доходы кафе, гостиниц, магазинов ... Есть идея создать "зеленый туризм", чтобы на этом зарабатывали и жители района.

Р.Кириченко:

Думаем о развитии туристических маршрутов через наш город. В частности, направление на Демидов и Козаровичи, где существуют зоопарк "12 месяцев", картинг центр INGUL KART и вскоре планируется открытие учебно-стрелкового тира ХОРС.

Ведем переговоры с топовыми туристическими агентствами для того, чтобы присутствовать в туристических маршрутах Киевщины. В частности, речь идет о маршрутах в Чернобыль и Чернобыльскую зону, которые пользуются большим спросом.

А. Миселюк:

Здесь тоже можно увидеть синергию от сотрудничества областной власти и власти пригорода - это касается и разработки комплексных туристических маршрутов, и информационной поддержки. А еще я бы рекомендовал привлечь гранты международных донорских организаций.

Известно, что близость к Киевскому морю делает любимыми местами отдыха горожан и гостей города прибрежные парки и набережные. Расскажите, что делается для их развития и обустройства как современных комфортных зон отдыха?

В.Денисенко:

Действительно, близость к Киевскому морю делает актуальным для города и района, скажем, гоночной соревнования. Конечно, наблюдать за парусниками удобно с набережных. Но должны понимать, что только наличие набережных не гарантирует нашим горожанам и гостям качественного отдыха. То есть надо вести диалог с нашими бизнесменами по созданию современной инфраструктуры отдыха на набережных и рядом с ними. Речь идет о детские и спортивные площадки, современные кафе и рестораны, зоны аттракционов и тому подобное. Это важно и с точки зрения создания новых рабочих мест.

Р.Кириченко:

Нашей гордостью является набережная, которая уже давно стала любимым местом прогулок и отдыха вышгородцев и гостей города. Планируем развивать парковые зоны, увеличить набережную за счет прилегающих территорий. То есть сделать так называемую большую набережную.

На территории района много достопримечательностей, а также природная жемчужина - национальный природный заповедник "Межигорье". Что делается и должно быть сделано для пополнения местных бюджетов за счет привлечения туристов в эти места?

А. Миселюк:

"Межигорье" - уже раскрученный бренд. Сложность в том, что у центральной власти "руки не доходят" до системного подхода к его использованию. Здесь местным общинам - и карты в руки - относительно инициатив и их реализации по использованию этого объекта.

В.Денисенко:

Есть чему поучиться у наших зарубежных коллег. Они создают "стори", своеобразные легенды вокруг своих туристических мест, исторических и природных памятников. Нам нужно не бояться красиво и правильно подавать наши достопримечательности. Те же знаменитые дубы княгини Ольги. Здесь нужна комплексная интересная промо-программа, и создание интересных маршрутов, квестов для молодежи и тому подобное.

Р.Кириченко:

Что касается Межигорья, то пока наблюдаем хаотичное использование этого объекта. Понятно, что сегодня, испытывая недостаток профессионалов, теряем редкие растения и природные жемчужины заповедника, которых там много. Поэтому сначала надо навести порядок вокруг организации работы и поддержания в надлежащем состоянии этого заповедника. Относительно дальнейших шагов, то есть много идей по развитию на прекрасной ландшафтной территории велоспорта, конных клубов, ботанических кружков для детей. Есть и идея построения на территории Межигорья православного монастыря, который привлечет сюда верующих.

Беседовал Богдан Барученко

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