Юрий Продан: Переподчинение "Укргидроэнерго" ставит под угрозу энергетическую безопасность страны

Кабинет министров Украины подготовил проект решения о переподчинении государственной компании "Укргидроэнерго" напрямую премьер-министру Денису Шмыгалю. "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик. "Укргидроэнерго" закончило первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие государственные компании энергетического сектора показывают негативные результаты.

Последствия переподчинения "Укргидроэнерго" напрямую Кабинету министров оценил экс-министр энергетики Украины Юрий Продан.

Премьер министр Денис Шмыгаль собирается переподчинить Укргидроэнерго напрямую правительству. Чем, по вашему мнению, вызвано такое намерение?

- Я вообще не понимаю, зачем это. Зачем выводить из подчинения Минэнерго какую-либо компанию, когда есть профильный орган управления и компания работает достаточно удачно, достаточно прибыльно и имеет инвестиционные проекты по достройке Днестровской ГАЕС и Каховской ГЭС. Поэтому логики никакой, мне кажется, нет, кроме того, чтобы каким-то образом влиять на руководство.

Какими будут последствия переподчинения Укргидроэнерго?

- Кабинет министров не имеет в своем составе людей, которые могут эффективно управлять и анализировать деятельность Укргидроэнерго. Ведь мы просто ухудшаем работу топливно-энергетического комплекса. Мы ухудшаем энергетическую безопасность страны, когда различные объекты ТЭК начинаем переподчинять разным ведомствам. Это и "Нефтегаз", который ухудшает с каждым годом добычу газа. Это и "Укрэнерго", которое забрали из подчинения Минэнерго. То же самое будет и с другими компаниями... "Энергоатом" не может найти свое место в этом новом проекте, когда компания имеет определенные ограничения для работы в рынке, и естественно, имеет долги. К сожалению, на этом рынке компания имеет тариф, который не покрывает все ее затраты...

Ситуация на рынке тепловой энергетики разбалансирована. И такие переподчинения предприятий только усиливают разбалансировку ситуации. Это не способствует формированию нормальных, экономически обоснованных правил для потребителя.

Премьер-министр, отвечая на вопрос журналистов о переподчинении Укргидроэнерго сказал, что это требование Третьего энергопакета. Действительно ли таковы нормы европейского энергетического законодательства?

В Третьем энергопакете нет никаких вопросов, связанных с продажей предприятий. Есть положения о корпоратизация предприятий,- там нет требования продать. EDF во Франции -100% государственная компания, и ничего, работает по всем правилам. Корпоратизация нужна для привлечения инвестиция в том числе. Но Укргидроэнерго уже корпоратизировано и с инвестициями у компании тоже все хорошо. Третий энергопакет требует эффективное разделение сетей и генерации, поставки, что уже выполнено.

Насколько Украина готова к началу отопительного сезона?

Страна, в принципе, готова к прохождению осенне-зимнего сезона, но негативные тенденции будут нарастать. Долги будут увеличиваться из-за неплатежей потребителей. Финансовое состояние ТЭК будет ухудшаться. Технически страна все-таки готова, потому что компании по инерции всегда готовятся к осенне-зимнему периоду. Кроме того, из-за снижения потребления сегодня есть достаточные запасы и газа, и угля на электрических станциях.

Сегодня разрушается эффективная система управления ТЭК. Это происходит на протяжении нескольких последних лет. И это существенным образом ухудшает энергетическую безопасность страны.

Вы работали с главой Угргидроэнерго Игорем Сиротой. Что вы можете о нем сказать, как о менеджере? Насколько он эффективный управленец?

Мне кажется, один из лучших и очень эффективных менеджеров. Он запустил уже два гидроагрегата на Днестровской гидроаккумулирующей станции. Это очень непростая работа. Для этого нужно быть менеджером большого порядка. Я поддерживаю, чтобы он и дальше оставался руководить этой компанией и закончил имеющиеся инвестиционные проекты это: Днестровская ГАЕС, Каховская ГЕС, модернизация ГЕС.

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