В начале августа НБУ обнародовал статистику по денежным переводам в Украину и за ее пределы. Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем: NovaPay (платежная организация ООО "ПОСТ ФИНАНС") - 45,12% переводов в пределах Украины; Почтовый перевод (платежная организация ОАО "Укрпочта") - 21,42% переводов в пределах Украины; Финансовый мир (платежная организация ООО "Украинская платежная система") - 11,89% переводов в пределах Украины.

О результатах работы компании Пост Финанс, планах на будущее и интересных проектах Українські Новини поговорили с Андреем Кривошапко, СЕО Пост Финанс - финансовой компании, которая входит в группу Новая почта.

В начале текущего года Национальный банк изменил статус внутригосударственной платежной системы Forpost на международный NovaPaу. В скольких странах работает NovaPaу? На рынки каких стран планируете выйти в ближайшее время?

С июня месяца мы начали сотрудничать по выдаче международных переводов с платежной системой RIA. Она представлена в 158 странах и имеет более 400 тыс. точек. В любом месте, где присутствует RIA, можно отправить денежный перевод с его выплатой в отделении Новой почты в Украине.

С какими еще системами денежных переводов сотрудничаете на сегодняшний день? Что это дает компании?

На данный момент только с RIA, но в будущем, возможно, будем сотрудничать и с другими международными платежными системами.

Когда NovaPaу получила статус международной платежной системы, у нас появилась возможность расширить географию услуг и выплачивать международные переводы. Мы дали возможность украинцам за рубежом быстро и безопасно переводить деньги близким и родным, которые получат их в Новой почте. Это очень удобно, потому что можно получить свой перевод просто у дома и не нужно ехать в ближайший райцентр и искать банк.

В каких валютах выплачиваете переводы?

Сейчас мы выплачиваем только в гривне.

Выплаты в долларах и евро планируете осуществлять?

Пока мы просчитываем варианты, и нет четкого ответа. Для такого количества отделений, как у нас, это сложный процесс и нужно отдельное РРО.

Андрей Кривошапко

Из каких стран больше всего переводят деньги украинцы?

Мы работаем с международными переводами недавно, поэтому пока эти данные не будут репрезентативными. Но мы видим, что переводят со всего мира: из США, Канады, Австралии, но больше из стран Европы. Много отправлений из Польши, например, в июле их было почти 25% от общего количества.

В 2017 году группа компаний Новая почта ввела использование электронных денег в системе Forpost. Какой объем операций с электронными деньгами был по итогам 2019 года и по итогам 1-го полугодия текущего года? Насколько они выросли в сравнении с соответствующими предыдущими периодами?

В 2017 году это была единственная возможность официально принять оплату за посылку на адресной доставке. В прошлом году законодательство позволило открывать пункт предоставления финансовых услуг и в машине, и удаленно. И мы ушли от электронных денег. Сейчас мы масштабировали возможности нашей платежной системы и сделали единую технологию принятия платежей - теперь в NovaPay работают не только операторы отделений, но и курьеры адресной доставки.

Если в целом говорить о денежных переводах, можете озвучить объемы? Какая средняя сумма переводов у NovaPaу на сегодняшний день?

В первом полугодии этого года через нас было осуществлено около 120 млн переводов, а это почти на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма перевода составляет около 1100 гривен. Рост связан с карантинным периодом, когда перестал ходить городской и межобластной транспорт, а Новая почта стала основным каналом связи с внешним миром. Поэтому в этот период увеличилось количество небольших отправок и, соответственно, переводов.

Планируете ли вы выводить новые продукты на рынок в ближайшее время?

Мы все время рассматриваем новые возможности для расширения деятельности компании, и каждые полгода выходим с новым продуктом. Уже сейчас у нас есть продукты, которые связаны с логистикой, и не связаны. Например, в прошлом году мы увидели запрос рынка и приняли решение расширить финансовые услуги в отделениях. Так мы ввели возможность осуществлять различные платежи: оплатить счета по реквизитам, коммунальные услуги, погасить кредит, заплатить за учебу, пополнить банковские карты и мобильные телефоны, и т.д.

По сути, это был один из первых сервисов, который мы предложили нашим клиентам в Новой почте, но не связанный с логистическими услугами. И мы довольны результатами. Так, в сентябре 2019 года, когда стартовал этот продукт, через нас прошло чуть больше 9 тыс. платежей, а уже в июле 2020 года – количество платежей превысило 220 тыс. в месяц.

Для e-commerce в начале этого года мы запустили интернет-эквайринг, клиентами которого уже стали около 50 компаний. Через NovaPay оплаты на своих интернет-площадках принимают Allbiz, MD Fashion, Staff, издательство "Абабагаламага", ювелирный гипермаркет "Золотой стандарт" и другие.

Из совсем новых возможностей для клиентов, которые мы сейчас запускаем - "Сейф-сервис". Это сервис безопасных покупок в интернете.

При использовании "Сейф-сервис", сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта Новой почты. Нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется. Только после этого продавец отправляет посылку. Как только покупатель ее осмотрел и забрал из отделения, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла – она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю.

Таким образом, покупатель избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. Продавец же может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку.

Если стратегически говорить о компании, то вы хотите наращивать долю сопутствующих услуг, или работать с посылками? Будете ли активнее продвигать сопутствующие услуги?

Безусловно, будем активнее продвигать сопутствующие услуги и расширять сферу деятельности нашей компании. Но сопровождение финансовых операций за посылки – это основной бизнес, и мы должны качественно обслуживать клиентов. Но никто не мешает извлекать дополнительную выгоду из синергии услуг.

В ближайшие годы мы хотим быть известны на рынке не просто, как сервисное подразделение Новой почты, а как успешная финтех-компания с широким спектром инновационных продуктов и услуг.

Если говорить о 2020 году и карантине. Как вы почувствовали карантин на компании? Как повели себя объемы переводов и т.д.?

Перед компаниями группы Новая почта стала задача обеспечить, в первую очередь, безопасность для клиентов и сотрудников, при этом продолжать предоставлять качественный и быстрый сервис. Нам нужно было максимально быстро перевести людей в онлайн и отстроить все процессы так, чтобы не было сбоев.

И мы с ней успешно справились. Мы (Пост Финанс) внедряли новые возможности оплат в приложении и на сайте, задействовали маркетинговые инструменты для популяризации бесконтактных способов оплаты, запустили специальный тариф на наложенный платеж при оплате онлайн, а также ввели возможность оплаты за третьих лиц. Это услуга в мобильном приложении Новой почты, которая позволяет оплатить доставку или осуществить наложенный платеж онлайн за третье лицо-получателя отправления. К примеру, вы можете оплатить покупку и доставку товаров для своих родителей, которые не пользуются картами и плохо умеют вообще переводить деньги онлайн. Это было очень актуально, ведь возможность личных встреч с родными и близкими была ограничена.

В итоге, количество онлайн-оплат увеличилось в 2 раза, а картой в отделении в январе 2020 года было оплачено 19% от оборота, а в июне - уже 23%.

За первое полугодие выросла доля наложенного платежа. Многие люди ранее привыкли сначала посмотреть на товар физически в магазине, потрогать его. Во время карантина, когда большинство магазинов закрылось, такой возможности уже не было и людям было важно сперва увидеть свой заказ, устранить свои сомнения, а затем уже оплатить его – наложенным платежом.

В мае у нас был зафиксирован рекорд по кол-ву транзакций в день через NovaPay – более 1,6 млн. До этого наш максимум был 1,5 млн – перед Новым годом. Но, стоит отметить, что наша система готова выдерживать в разы большую нагрузку.

Наши сервисы по снятию наличных в отделении и оплате коммунальных услуг тоже пользовались спросом – ведь во время карантина многие отделения банков закрылись, и жители особенно маленьких городов приходили в отделения Новой почты.

Опишите "портрет" вашего наиболее массового клиента.

Наши клиенты, как и клиенты Новой Почты – это очень разные люди, жители всей Украины, возраста, рода деятельности. Это и активная молодежь крупных городов, и люди постарше из украинской глубинки.

Поэтому мы, как финансовая компания группы, постоянно разрабатываем новые продукты и услуги, которые удовлетворят потребности и интересы всех наших клиентов.

Оплата коммунальных платежей, снятие наличных средств, получение международных переводов и возможность платить онлайн – это зачастую услуги, интересные разным группам населения.

В Украине с 28 апреля вступил закон о финмониторинге. Как он отразился на работе компании?

Наша компания, безусловно, является субъектов первичного финмониторинга и новый закон отразился на нашей работе. Самая острая часть – это необходимость проводить верификацию клиентов от суммы в 5 тыс. гривен. Но хорошая новость в том, что это нужно делать всего один раз в год. То есть клиенту нужно один раз пройти верификацию, и затем целый год пользоваться услугами без проверок, просто предъявляя паспорт.

Хочу отметить, что у нас давно была настроена система финмониторинга и наши клиенты соблюдают законы.

Усложнила ли дополнительная нагрузка по верификации работу?

Количество верификаций увеличилось в 10 раз. Это все дополнительные расходы, включая увеличение времени на обслуживание клиента. В отделениях каждая секунда на счету, а процесс верификации зачастую приводит к созданию очередей.

Нам нужно сделать копии документов, проверить их корректность, затем организовать их учет и обеспечить хранение данных. Согласно нашему законодательству, копии документов должны храниться в деле клиента не менее 5 лет с момента регистрации последней операции клиента в платежной системе. Порядок обработки персональных данных клиентов происходит строго в соответствии с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных" и условий заключенных договоров с клиентами. Применяется целый комплекс организационных и защитных мер, направленных на обеспечение их конфиденциальности. Мы храним данные в электронном виде в системах собственной разработки, которые перед внедрением прошли много этапов проверки на корректность обработки данных и обеспечение безопасности.

Доступ к данным строго контролируется и возможен исключительно для уполномоченных сотрудников.

Хочу также напомнить, что в апреле этого года мы получили сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. Сертификат подтверждает, что наша компания в целом уделяет большое внимание вопросам безопасности данных и соответствует требованиям, которые позволяют хранить, обрабатывать и передавать данные платежных карт.

Каким образом это можно оптимизировать?

Не так давно НБУ были утверждены новые способы верификации, полноценные и упрощенные модели, в том числе и с помощью ID-карт. Мы планируем имплементировать эту возможность в самое ближайшее время.

По очередям в отделениях – электронные очереди не планируете вводить?

Нет ничего хуже, чем электронная очередь. Мы стремимся, наоборот, сократить количество действий для клиента. Нам нужно, чтобы клиент пришел, в одно касание забрал посылку и ушел. А электронные записи – это отсылка в прошлое. Мы, наоборот, регулярно ускоряем и оптимизируем процесс, в том числе мобильное приложение, чтобы можно было за считаные секунды забирать посылки в отделении или самостоятельно оформлять и оплачивать без операторов и отделений.

Планируете ли выходить на рынок кредитования?

Мы относительно недавно, а именно в прошлом году, начали кредитовать внутри группы компаний наших постоянных клиентов (e-commerce бизнес) и поставщиков.

Эта услуга довольно востребована. Пока что мы не кредитуем розничных клиентов, но это в планах.

Что касается процентных ставок, то они зависят от объема и видов кредитования – они конкурентны с банковскими.

Планируются ли слияния или поглощения конкурентов в обозримом будущем?

Скорее нет, потому что сейчас я не вижу в этом смысла. Конкурентов покупают, когда есть конкурентное преимущество, которое не можешь сделать сам. Мы же вполне самодостаточны. Те возможности, которые у нас есть, и те проекты, которые мы уже внедрили, это подтверждают.