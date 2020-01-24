"Интеграл-Буд" работает на рынке строительства с 2003 года. Компания основана во Львове, сейчас центральный офис находится в Киеве. За все время своего существования компания реализовала более 74 проектов на более чем 3 млн кв. м. "Интеграл-Буд" возводит ряд крупных жилых комплексов не только в Киеве, а в других городах. Среди ее проектов - жилые комплексы "Озерный гай Гатное" (Киевская область), "Яскравий", "Малахит", "Демеевка", "Парковые озера" (все - Киев), "Стуса, 12А" (Львов).

О планах на 2020 год, трендах на рынке строительства и ценах на недвижимость Українські Новини пообщались с коммерческим директором "Интеграл-Буд" Анной Лаевськой.

Каковы итоги работы компании в 2019 году и планы на 2020?

Результаты 2019 года были для компании достаточно позитивными. Мы очень гордимся тем, что получили рекордное количество премий и наград, в том числе в том числе "Застройщик года" от Конфедерации строителей Украины и "Девелопер года" от главной премии в области недвижимости стран Восточной Европы (EE RealEstate Project Awards).

Что касается объемов введенного в эксплуатацию жилья, в 2019 году "Интеграл-Буд" ввел более 230 тыс. кв. м. Это 25% от общего количества квадратных метров, которые были введены в эксплуатацию за год в Киеве. Доля продаж примерно на таком же уровне. На сегодня мы имеем четверть от общего объема продаж квартир на первичном рынке столицы.

В 2019 году мы имели рекордное количество квадратных метров, которые находились в одновременном строительстве и рекордный для нас перспективный объем недвижимости. Мы строили одновременно более 1,2 млн кв. м и еще есть перспективный портфель проектов на 1,5 млн кв. м - и это только жилая недвижимость, без учета торговых, офисных центров и другой недвижимости, которой мы сейчас занимаемся.

В 2020 году компания планирует вывести на рынок еще минимум 10 объектов - и это, в основном, объекты бизнес-класса, более высокой ценовой категории. Это комплексы, в основном, в центральных и прицентральных районах города.

Также мы выходим на рынок с новым продуктом. Стартует первый доходный дом от "Интеграл-Буд". Это апартаменты в самом сердце города. Мы сейчас занимаемся реконструкцией исторического здания с полным восстановлением фасада, внутренней отделки, которая будет использоваться как апартаменты под аренду. Это та идея, которую уже многие пробовали на нашем рынке запустить, но пока это не имело успешного выполнения. Мы надеемся, что у нас это получится не просто в формате сетевого отеля, а именно как классический доходный дом.

Также в наших планах – окончание строительства нескольких офисных центров класса В и В+.

Конечно же, планируем увеличивать объемы продаж, работать над своими конкурентными преимуществами. Это, в первую очередь, неценовые конкурентные преимущества: концепт, идеи наших комплексов, сотрудничество с лучшими архитектурными мастерскими, для того, чтобы комплексы имели современный вид. Сейчас конкуренция очень жесткая, очень много застройщиков, много проектов одновременно на рынке с похожей ценовой политикой. Покупателю есть из чего выбирать. Поэтому будем улучшаться, находить дополнительные фишки и опции для наших покупателей.

Новые проекты стартуют только в Киеве или и в других городах?

Это, в первую очередь, проекты в Киеве, но компания имеет уже 3 проекта в Одессе. Один из них строится, по 2 других проектах строительство начинается в течение года. Также мы имеем проекты в Житомире, Ривном, Черновцах и Львове. Там тоже есть 2-3 крупных объекта, которые компания начнет строить именно в этом году. Мы не сужаем географию деятельности. Напротив, рынок Одессы стал для нас новым, мы вышли на него в прошлом году - сейчас планируем увеличивать количество объектов.

Будут ли расти цены на недвижимость в этом году?

Если говорить о рынке вообще, то в 2019 году произошло заметное повышение цен на рынке недвижимости. Это в долларовом эквиваленте более 15%. В гривне примерно 5-7%, но это в большей степени обусловлено падением курса доллара в конце года.

В этом году ожидается повышение на 10-12% в долларовом эквиваленте. На самом деле, если не произойдет каких-то существенных экономических или политических потрясений, то нет никаких причин, чтобы цена сдерживалась или снижалась.

Чем обусловлен рост цен?

Рост себестоимости строительства достаточно стремительный и заметный. Фактически каждый месяц происходит. Из-за партнерских программ с различными европейскими странами, Израилем мы потеряли примерно 25-30% от общего количества рабочей силы, которая была в генподрядных организациях в Украине. У нас достаточно существенный недостаток - особенно квалифицированных - специалистов, их надо срочно где-то находить.

Есть очереди на башенные краны. Мы уже закупили за рубежом более 10 башенных кранов, поскольку нет чем строить такие огромные объемы недвижимости.

Рынок растет. Если посмотреть статистику Министерства экономики, то по всем отраслям, которые сейчас быстро добавляют в объеме производства, строительство занимает 1 место. 20% роста в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Если посмотреть на отрасли, которые имеют наибольший удельный вес в ВВП страны, то строительство заняло 3 место, чего раньше никогда не было. Раньше у нас лидировала промышленность, сельское хозяйство, далее могли быть сфера услуг, торговля. И вот, наконец, строительство обогнало эти отрасли и стало настоящим драйвером развития экономики.

Если посмотреть на объемы ввода в эксплуатацию, то почти 930 тыс. кв. м введено в 2019 году в Киеве - это почти на 60% больше, чем в 2018 году. Несмотря на разговоры о кризисе, о том, что часть застройщиков замедлила темпы работ или остановилась, объективная реальность другая. На самом деле строят очень много, выводят новые проекты на рынок и темпы увеличиваются.

На что ориентируются покупатели при выборе квартиры?

После того, как с рынка, к сожалению, исчез один из ведущих игроков, наиболее весомым фактором выбора жилья в 2020 году будет финансовая стабильность и репутация компании. Выбытие "УкрбудДевелопмент" было серьезным ударом по отрасли. Мы несколько месяцев ощущали беспокойство покупателей. Они приходили в отделы продаж и спрашивали, все ли хорошо в нашей компании, не будет ли такой же ситуации. Мы вынуждены были объяснять, что у нас совсем по-другому финансируются объекты. У нас нет перекрестного финансирования, мы используем средства, чтобы вовремя построить то, что пообещали.

Но все равно покупатели волновались. Несколько месяцев даже было временное падение на рынке продаж из-за ситуации с "УкрБудом".

Сейчас покупатели обученные негативным опытом. Надеемся, что "Киевгорстрой" сможет максимально вовремя завершить переданы объекты и отдать квартиры инвесторам.

Но теперь покупатели анализируют динамику строительства, они по несколько раз приезжают на строительную площадку, наблюдают за ростом монолита. Это для них уже важнее цены, дизайна, внешнего вида. Они хотят быть уверены, что точно получат свое жилье в установленные сроки и такого качества, которое указанно в договоре.

Какие в целом тенденции в строительстве в Украине?

Все больше наши застройщики и архитекторы обращают внимание на то, каким образом развиваются европейские столицы, какие тренды есть за рубежом. Это касается, в первую очередь, дизайна, благоустройства, концепта организации территории жилых комплексов.

Многие компании отходят от концепции полностью закрытых дворов, переходя к концепции создания публичных пространств, которыми будут пользоваться и жители комплекса, и посетители. "Интеграл-Буд" свои новые объекты также развивает по этому принципу. Мы стараемся вместе с жильем создать определенное привлекательное ядро: арт-центры, галереи, интересную торгово-развлекательную инфраструктуру.

Также изменился подход многих компаний к социальной инфраструктуре. Сейчас они поняли, что из этого можно делать бизнес, это является привлекающим фактором для покупки жилья в том или ином комплексе. Поэтому мы в своих объектах предлагаем и детские сады, и школы, и современные фитнес-центры, и супермаркеты. У нас уже есть примеры успешного партнерства с сетями "Сільпо", Novus, с сетями фитнес-центров. Мы проектируем под них помещения с учетом их требований и технологий.