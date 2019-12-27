Исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк: 2019 год был хорошим, мы довольны результатами

Накануне новогодних праздников исполнительный директор крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" Владимир Костюк в блиц-интервью рассказал Українським Новинам об итогах 2019 года для компании, выходе на новые рынки сбыта, участии в программе "Доступные лекарства" и поделился планами на 2020 год.

Каким был уходящий год для компании "Фармак"?

Год был хорошим, мы довольны результатами. В тоже время мы ожидали, что фармрынок будет более активен. Мы продолжим инвестировать в развитие компании. По итогам 2019 года инвестиции составят около 900 млн гривен.

Какие инвестиции запланированы на 2020 год?

На 2020 год запланированы инвестиции - 1,2 млрд гривен. В конце прошлого года мы начали строительство нового цеха по производству жидких стерильных лекарственных средств: ампул, флаконов. В цеху будет работать две производственные линии. Это 150-200 новых рабочих мест. Планируем окончить его строительство в конце 2020 года. Также в этом году мы начали строительство нового офисно-лабораторного комплекса. Здание будет состоять из 7 этажей, на первых трех будет расположен паркинг, далее будут идти лаборатории, офисные помещения и некоторое оборудование производственных лабораторий. В 2021 году планируем ввести его в эксплуатацию.

Какое количество лекарственных средств компания планирует вывести на рынок по итогам 2019 года?

По итогам 2019 года планируем вывести на рынок около 20 лекарственных средств. Также около 20 продуктов мы планируем запустить в следующем году.

В Госбюджете на 2020 год запланировано существенное увеличение финансирования программы "Доступные лекарства", планирует ли "Фармак" увеличить в ней свое присутствие?

"Фармак" поддерживает увеличение доли участия государства в обеспечении пациентов лекарственными средствами путем увеличения финансирования программы реимбурсации. Надеемся, что все запланированные средства будут выделены в полном объеме и смогут быть использованы на благо пациентов. Мы остаемся лидерами программы "Доступные лекарства", но, к сожалению, наблюдаем недостаточную эффективность участия компании в ней - требования к качеству продуктов, которые участвуют в данной программе до сих пор не определены законодательно. Предполагалось, что в программе будут участвовать только те генерические продукты, которые подтвердили свою биоэквивалентность. Думаю, что увеличение финансирования приведет к росту обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами, которые есть уже в программе, и позволит расширить ее новыми препаратами. Надеемся, что процесс добавления лекарственных средств будет рациональным и прозрачным. Относительно планов по расширению участия в программе: все будет зависеть от того, какие молекулы будут добавлены. Если мы производим такие препараты – то мы оценим свои возможности обеспечить соответствующий спрос и необходимые цены, и, с радостью примем участие, если эти условия будут выполнимы. Также ожидаем, что потребление продуктов, которые уже в программе, возрастут в связи с увеличением финансирования.

Какая по итогам года ожидается доля компании на розничном рынке лекарственных средств?

За этот год мы смогли остаться на уровне прошлого года, наша доля составляет около 6%. Мы росли вместе с рынком, но в следующем году нацелены вырасти выше рынка.

Как ревальвация гривны отразилась на работе компании?

Ревальвация гривны не сильно отразилась на работе компании. С одной стороны цены на лекарства не повышались, а по некоторым позициям мы снижали цены. С другой стороны, некоторые наши затраты, например, от импорта сырья, материалов также снижались и эти факторы компенсировали друг друга.

Ранее Вы говорили, что "Фармак" рассматривает возможность покупки маркетинговых компаний, лабораторий по разработке лекарств, определились ли с объектом?

Мы заинтересованы в покупке лабораторий, производственных компаний, или компаний, которые выводят продукты. Сейчас идет активный поиск. У нас под фокусом есть пул из десяти компаний. Начинаем с ними контактировать, но пока, к сожалению, выбранной компании, которую мы бы хотели купить, еще нет.

Какова по итогам 2019 года ожидается доля экспортных продаж?

Доля экспортных продаж ожидается на уровне 23%. Мы активно развиваем экспортное направление, продажи на рынки дальнего зарубежья выросли на 16%, это хороший показатель. В этом году компания вышла на несколько новых рынков: Великобритания, Таиланд, Филлипины, Босния и Герцеговина. В следующем году планируем освоить рынки еще пяти стран.

Как обстоит ситуация с сертификацией по стандартам FDA?

Пару недель назад мы совместно с нашим партнером подали заявку на регистрацию нашего продукта. И через 3-6 месяцев мы ожидает инспекцию FDA.

Каковы Ваши ожидания от государства в 2020 году?

Необходимо, чтобы росло финансирование здравоохранения в Украине. Например, в Польше на здравоохранение выделяют в 4 раза больше средств, чем в Украине. Мне кажется, что приоритетными сегодня должны быть рост экономики, выстраивание эффективной работы судебной системы и борьба с коррупцией.