В украинских школах используется более 60 млн учебников. Однако большинство из них "застряли" в прошлых веках и уже непригодны для решения актуальных задач, которые ставит современное образование. На издание учебников государство ежегодно выделяет сотни миллионов гривен, однако значительного эффекта не дает. Неинтересная, малоинформативная и непрактичная - так чаще всего отзываются об учебной литературе ее главные потребители: ученики, их родители и школьные учителя. При каких условиях начнется принципиальное обновление содержания учебников, кто должен приложить усилия для этого и когда качественно новая учебная литература появится на школьной парте, в интервью рассказала Виктория Войцицкая, председатель правления Национальной образовательной ассоциации.

Прежде всего, сколько учебников сейчас используются в средней школе?

Одних учебников для 1-11 классов в школе есть более 58 млн. Кроме них, в образовательном процессе используются более 2,7 млн пособий из серии "Школьная библиотека", около 100 тыс. двуязычных словарей.

А если учесть учебную литературу для учреждений профессионально-технического образования, то с 2014 года изготовлено около 62 млн учебников. На это из государственного бюджета потрачено более 3 млрд грн.

Государство бесплатно обеспечивает школьников учебниками?

Да, и не только учеников, но и педагогов. В последние годы напечатали почти полмиллиона методичек для учителей. Но учебную литературу для школ приходится покупать и родителям учеников. В 2015-2016 учебном году, например, родители приобрели около 5 млн учебников. Потому что государству тогда не хватало средств. В правительстве приняли решение профинансировать изготовление только половины учебников от потребности. За остальные должны были заплатить местные бюджеты. Однако государственное финансирование на печать учебников поступило уже после начала учебного года, а на местном уровне средства начали выделять даже в 2016-м. В результате напечатали лишь 3,3 млн учебников, обеспечение школьников остальными учебниками легло на плечи родителей учеников.

Сколько учебников печатается для школ?

Цифры каждый год разные. До 2018 года печатали не менее 7 млн экземпляров. Когда начали вводить "Новую украинскую школу", тиражи удвоились. Потому что в МОН решили не только напечатать новые учебники для 1-го класса, но и обновить комплекты учебной литературы для 5-го и 10-го классов, у которых закончился 5-летний срок действия грифа. Вообще, учебники должны обновляться раз в 5 лет, этого требует постановление Кабинета Министров. До 2018 года обычно обновляли учебники для одного-двух классов. А здесь - сразу три класса, более 15 млн учебников.

В 2019 году обновили учебную литературу для пяти классов. Новые учебники напечатали для 2-го и 11-го классов, допечатали 5-й и 10-й классы и частично - 6-й класс. Плюс пособия "Школьная библиотека" - и в сумме снова получилось почти 15,5 млн учебников.

А сколько учебников напечатают в 2020 году?

Чуть более 7 млн книг для 3-го и 7-го классов. Хотя еще летом планировалось выдавать около 12 млн экземпляров. Сократились планы печати учебников для 7 класса - вместо более 7,5 млн напечатают около 2,3 млн.

Похожая ситуация была и с учебниками для 6-го класса в этом году: на конкурсе выбрали всего 9 учебников для 6-го класса, напечатали чуть более 1,1 млн экземпляров. Хотя в 2014 году шестиклассники получили около 6,7 млн учебных книг.

Какие учебники быстро теряют актуальность?

По истории и информатике, по украинскому языку. В следующем году, к примеру, учебники будут изданы в соответствии с нормами нового правописания. Но в целом большинство изменений в учебниках имеют скорее косметический, чем содержательный характер. Поэтому миллионы неактуальных учебников можно хоть сейчас забирать из школы в музей.

Одна из причин этого - спешка. Госстандарт, образовательные программы, новые учебники - все это создается за несколько месяцев часто в авральном режиме, потому что нужно успеть до 1 сентября. Объявили конкурс - и уже через несколько недель авторы должны представить проекты учебной литературы. А когда их качественно подготовить, если методические рекомендации министерство обнародовало всего неделю назад? Авторы до последнего момента не знают, какой объем учебной программы должны охватить в учебнике, по каким критериям будет проводиться экспертиза их оригинал-макетов.

На втором этапе конкурса школьным учителям, которым с 2015 года разрешено выбирать учебники для своих учеников, выделяют всего две недели для ознакомления с электронными версиями новых проектов. К примеру, в 2018-м во время конкурса учебников для 1-го класса педагоги вынуждены были посреди учебного года, во внеурочное время перечитать 103 учебника, чтобы выбрать свой экземпляр к строго определенному министерством сроку. Можно ли за такое короткое время провести эффективный выбор? Учебные материалы идут в печать без апробации. А когда учебники таки попадают в школы, тогда и вылезают боком все огрехи.

Какие еще причины некачественных школьных учебников?

Недавно министр образования и науки Анна Новосад обозначила две главные: недостаточное финансирование и неудовлетворительная экспертиза. Государство выделяет на издание учебника около 40 грн. Это в 5-7 раз меньше, чем стоит учебник в западных странах. И правильно замечает министр: разве можно требовать высокого качества при такой низкой стоимости?

Экспертиза учебников не проводится профессиональными экспертами. Такого корпуса специалистов до сих пор не создано. Оценивать учебник может каждый, кто имеет соответствующее высшее образование и хотя бы два года работал в школе. В идеале - знаком с научно-методическими и психолого-педагогическими требованиями к преподаванию школьных предметов. Если же не знаком, то не беда - научим ... Это, мягко говоря, непрофессиональный подход к созданию независимой экспертизы.

Сама же экспертиза пока имеет запретный характер. На основании отрицательного экспертного заключения проект учебника может оказаться на свалке. А это результат труда десятков специалистов. К тому же - процедура экспертизы платная, оплачивает ее конкурсант. Скажем, за экспертизу учебника по математике для 3 класса в двух частях нужно заплатить более 32 тыс. грн. То есть, вы написали учебник, нашли деньги на ее экспертизу, но эксперту ваш проект показался нецелесообразным для использования в учебном процессе - и вы за бортом конкурса ...

А как наладить эффективную экспертизу учебников?

Экспертиза проектов учебных материалов будет независимой и свободной от коррупционных соблазнов под контролем общественности, а не начальства госучреждения, проводящего конкурс. А эффективная экспертиза появится, когда выводы эксперта будут способствовать улучшению и совершенствованию проекта учебников. Ведь цель конкурса учебников - отобрать лучшие варианты, а не определить посредственные. Да, они соответствуют требованиям образовательной программы и инструкторско-методическим критериям. Но можно ли научиться, имея посредственный учебник?

Образовательный контент для использования в школьном обучении должны выбирать сами учителя. А выбор должен быть прозрачным и под контролем общественности. Мы все должны видеть, сколько и каких учебников самом деле нужно в школах. Потому что их издают за наши с вами деньги. И это одно из первых предложений Национальной образовательной ассоциации, адресованных новому руководству министерства по изменению системы обеспечения школ учебниками. И я хочу отметить, что министр Анна Новосад разделяет необходимость этих изменений.

Почему важно доверять выбор учебников учителям?

Потому что они лучше знают, с каким учебником целесообразнее пользоваться в учебном процессе. Приведу пример: в 2018 году несколько учебников, безосновательно забракованных экспертами, что и обнаружила впоследствии апелляционная комиссия, на втором этапе конкурса получили одобрение большинства школьных учителей и были изданы тиражом в 100-150 тысяч экземпляров. А малая часть учебников, пропущенных экспертами, не вызывали интерес среди учителей и не добрались даже до минимальной планки заказов.

Что вы еще предлагаете изменить?

Мы имеем дело с несовершенной системой обеспечения школ учебниками. Она забюрократизирована и функционирует без учета интересов всех заинтересованных сторон.

Да, государство взяло на себя обязательства предоставить бесплатные учебники ученикам и учителям и имеет для этого финансовый ресурс. Министерство должно обеспечить институциональное сопровождение отбора и заказ учебников, контроля их качества. Издатели готовы создавать образовательные продукты для обучения учащихся и работы учителей. Казалось бы, несложно наладить эту цепочку процессов.

Наше предложение - отказаться от практики проведения конкурса учебных материалов в два этапа - с экспертизой и выбором учебников. Связанность этих этапов ставит под угрозу своевременное получение конечного продукта. Да, технологически возможно изготовить в типографиях 7-10 млн учебников за три-четыре месяца. Но если этому сугубо производственному процессу предшествуют расписанные до недели взаимосвязанные этапы ознакомления учителей с проектами учебников, экспертизы, апелляции результатов и т.п., то достаточно на несколько дней "выбиться" из графика - и все сдвигается так, что 1 сентября чаще всего начинается без учебной литературы.

Мы предлагаем проводить этапы экспертизы проектов учебников и их заказ учителями и печать в разные годы. Чтобы конкурс имел вид не отбора, а выбора учебников. К примеру, подготовка оригинал-макета, его экспертиза, доработка и получение министерского грифа - в течение одного года, а ознакомления педагогов и подписание договоров об изготовлении учебников, их доставка в школы - в следующем.

Также мы приветствовали бы переход от годичного цикла производства учебников к двух-трехлетнему. Именно так поступают в большинстве стран Европы. Если министерство объявит, какую учебную литературу планирует обновить в ближайшие три года, то авторы учебников могут спланировать свою работу заранее и без спешки готовить качественные проекты.

Достаточно одной смены схемы обеспечения школ учебниками для получения нового качества учебной литературы?

Нет, конечно же. Без существенных изменений содержания и методов школьного обучения это будет очередная косметическая операция. И в этом позиция нашей Ассоциации созвучна видению министра Анны Новосад.

Действующая модель школьного обучения не дает выпускникам знаний, чтобы стать успешными. И одни миллионы новых современных учебников не спасут общую ситуацию в образовании. Если это так, то давайте изменим модель обучения. Но определим четкие задачи: чему мы учим детей, для чего мы это делаем, кто это делает в школе и с помощью каких средств. Цели обучения должны формироваться из того, с какими знаниями и навыками можно будет жить в Украине не сейчас, а через 10-15 лет. И эта модель обучения должна была обеспечивать равный доступ к образованию независимо от того, где вы ее получаете, в мегаполисе или в селе. Фактически, речь идет о новой модели образовательной среды с рядом необходимых условий, средств и технологии для обучения учащихся и работы учителей во взаимодействии с родителями.

Создать такую новую модель - это дело не одного-двух месяцев. Это тяжелый труд на годы. Можно воспользоваться уже готовыми моделями, апробированными в странах, школьники которых демонстрируют высокие образовательные результаты в исследованиях. Но слепое копирование модели не будет эффективным, потому что каждая такая модель - канадская, финская или немецкая - разработана под запросы соответствующего общества. А у нас - своя специфика, и при этом разъемы новой украинской модели обучения имеют стыковаться с системами других стран, потому что изоляция - прямой путь к отсталости.

Кроме создания новой модели обучения, нового образовательного контента и средств для его применения в образовательном процессе, следует еще научить новой методике учителей. А этот вопрос еще сложнее и не имеет быстрых решений. Нужна широкая программа переподготовки учителей в соответствии с новой моделью обучения, и наша Ассоциация готова присоединиться к ее развертыванию.